Мощность российских портов по перевалке зерна к 2023 году может вырасти на 30 млн тонн

По оценке аналитического центра «Русагротранса», совокупная мощность российских портов по перевалке зерна на экспорт в 2017/18 сельхозгоду составила около 55 млн т. В течение следующих пяти лет за счет реализуемых проектов на Юге, Северо-Западе, Дальнем Востоке она может возрасти как минимум на 30 млн т, считает руководитель центра Игорь Павенский.



В частности, на Юге ожидается реализация проекта «ОТЭКО» в порту Тамань мощностью перевалки 12,5 млн т зерна и 2 млн т прочих аграрных грузов. Продолжит модернизацию НКХП с увеличением перевалки с 7 млн т до 10 млн т. Заявлен к реализации проект терминала АЗТК (ТД «Риф») в г. Азов. Возводить его планируется с 2020 по 2022 год. На Северо-Западе на 2021−2022 годы запланировано строительство терминала ГК «Новотранс» в порту Усть-Луги мощностью до 6 млн т зерна и терминала под экспорт прочих аграрных грузов (шрот/жмых, жом и т. п. ). Туда, скорее всего, переориентируется значительная часть объемов зерна и других аграрных грузов, идущих через порты Прибалтики (всего более 3 млн т). На 2022 год намечена сдача проекта совладельца лесного терминала «Фактор» в Приморске (Ленинградская область), рассчитанного на перевалку 2 млн т зерна. А на Дальнем Востоке запланирована реализация проекта «Дальневосточный зерновой терминал» в порту Зарубино («ОЗК») мощностью перевалки до 33,5 млн т с целью экспорта и транзита китайского зерна из северо-восточных провинций Китая в южные. Срок ввода первой очереди мощностью 3 млн т — 2021 год, второй очереди на 10 млн т — 2023-й.







Сезон-2017/18 ознаменовался рекордами по перевалке зерна по всем направлениям, обращает внимание Павенский. В особенности через порты Новороссийск, Туапсе, Кавказ (куда идут объемы из малых портов на рейдовую перевалку), малые порты, а также Прибалтики и Каспия. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», самый большой объем был отправлен за рубеж через новороссийские зерновые терминалы — 18,2 млн т против 12,2 млн т годом ранее. Малые порты Азово-Черноморского бассейна в совокупности отгрузили почти 16 млн т против 10,7 млн т в 2016/17-м. Заметно увеличил перевалку Кавказ — до 5,2 млн т против 3 млн т в предыдущем сельхозгоду. При этом фактически через этот порт за сезон будет вывезено около 11,8 млн т, так как большая часть объема, экспортируемого через него, проходит таможню в малых портах. На 55% увеличил отгрузку порт Туапсе до 2,5 млн т, на 19% до 3,9 млн т — Тамань. Российские балтийские порты нарастили перевалку с 882 тыс. т до 971 тыс. т, а Прибалтики — с 666 тыс. т до 1,7 млн т. Общий же вывоз зерна через все российские порты в 2017/18 сельхозгоду составил около 50,6 млн т против 32,7 млн т в 2016/17-м.



По прогнозу Павенского, экспорт зерна из России в сезоне-2017/18 составит рекордные 53,3 млн т против 35,5 млн т в 2016/17 сельхозгоду. А с учетом зернобобовых (1,36 млн т), муки (0,35 млн т) и вывоза в страны ЕАЭС (0,98 млн т) общий объемом поставок за рубеж оценивается почти в 56 млн т против 37 млн т годом ранее.

