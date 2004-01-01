РЖД в последнее время отклоняет большинство запросов на перевозку грузов из России в порты Латвии, сообщает Reuters со ссылкой на топ-менеджеров ряда логистических компаний. По их данным, отказы приходят на перевозку целого ряда грузов, в том числе нефтепродуктов, удобрений, угля и металлов. Статистика логистических компаний указывает на 90-процентное сокращение объемов железнодорожных перевозок из России в латвийские города Ригу и Вентспилс.



В первой половине мая лишь 45,7 тыс. т было поставлено по железной дороге из России в Ригу и Вентспилс, в то время как за апрель объем составил 750 тыс. т, в марте — 1,2 млн т. «Сейчас РЖД берет заказы на перевозку угля и удобрений лишь для 10% от запрашиваемых объемов», — рассказал топ-менеджер одной из логистических компаний. Директор департамента по маркетингу порта Риги Эдгарс Суна признался Reuters, что поток грузов, поступаемых из России по железной дороге, с середины апреля упал вдвое.



Сокращение коснулось и российского зерна. «Проблемы начались еще в феврале-марте, и сейчас доля отказов [по зерну] составляет 100%", — рассказал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. По его оценке, в результате невозможности отгрузки на прибалтийские порты Россия недопоставила 1,5−2 млн т за этой сезон. «Потенциал перевалки всех прибалтийских портов по российским грузам — около 2−3 млн т зерна в год, процентов 70% из этого объема можно считать нашими реальными потерями», — подсчитал он.



РЗС написал письмо на имя президента РЖД Олега Белозерова с просьбой обеспечить поставки зерна в Прибалтику. «На наш запрос в РЖД ответили, что ограничения связаны с ремонтом дорог по этому направлению», — сообщил Злочевский, добавив, что когда ремонт закончится, в РЖД не говорят. Источники Reuters и один латвийский чиновник, в свою очередь, выразили подозрение, что, ограничивая поставки, Россия пытается давить на Латвию за ее критику проекта трубопровода «Северный поток — 2».



Официально РЖД опровергает введение ограничений. «РЖД не вводила никаких ограничений на перевозки в направлении Латвии, необходимо смотреть на каждый конкретный случай отказа», — заявил Reuters представитель госкомпании.



Турция отрицает введение квот

Между тем, в среду стало известно о новых проблемах с поставками российского зерна и в направлении Турции — второго по объему покупателя российской пшеницы. Как сообщили экспортеры, турецкие власти решили, что на Россию должно приходиться не более 20−25% лицензий на беспошлинный ввоз зерна в страну для внутренней переработки. Как ранее рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, проблемы у трейдеров начались в последние несколько дней. «Есть проблемы, о которых сообщает в последние дни значительное количество трейдеров. Часть из них стали получать лицензии на беспошлинную поставку с большой задержкой, а часть вообще не может получить. В некоторых же случаях идет речь о том, чтобы на Россию приходилось не более определенной доли поставок пшеницы», — отметил Сизов.



По данным трейдеров, такое предписание действует негласно. «Никаких официальных ограничений не объявлялось, но это то, что заявили турецкие чиновники своим импортерам. Мы сейчас ждем разрешения ситуации — либо это будет официально объявлено, либо турецкие чиновники дадут задний ход, потому что новые требования — это не просто возвращение к прежнему режиму ограничений, введенного в середине марта, а еще хуже. Нынешние требования являются фактически невыполнимыми для турецких компаний: им проще отказаться от зерна российского происхождения в принципе, чем исполнять требования по пропорциям», — считает Злочевский.



Введение ограничений агентству Bloomberg подтвердил председатель Ассоциации поставщиков зерна Турции Гюльфем Эрен, также о проблемах с поставками зерна осведомлен пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. В то же время, Минэкономики Турции в четверг распространило заявление с опровержением введения новых ограничений. «Несмотря на позитивную атмосферу и положительные шаги в политических и экономических отношениях между Россией и Турцией, некоторые СМИ публикуют новости об ограничении импорта из России сельхозпродукции, которые не соответствуют действительности. Турция продолжает придерживаться достигнутых с Россией соглашений», — цитирует «Прайм» сообщение турецкого министерства.



C 1 июля 2016 года по 17 мая 2017 года объем экспорта российского зерна составил 32,23 млн т, что на 1,2% выше аналогичного периода прошлого сезона, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 24,87 млн т (+8% к аналогичному периоду прошлого сельхозгода), кукурузы — 4,46 млн т (+2,3%), ячменя — 2,67 млн т (-36,2%). По оценке Минсельхоза, по итогам сезона экспорт будет находиться на уровне прошлого года — 33,9 млн т, хотя ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял о потенциале экспорта в 40 млн т. По прогнозу РЗС, экспорт зерна в нынешнем сельхозгоду составит 36−37 млн т, в том числе пшеницы — 27−28 млн т. Остатки на конец сезона достигнут 21 млн т, в то время как в прошлом году, по данным Росстата, они составляли 13,3 млн т. Аналитическое агентство «ПроЗерно» оценивает возможные переходящие запасы на следующий сезон в 23 млн т.

