По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, экспорт российского продовольствия в количественном выражении по итогам 2017 года может выйти на новый рекордный уровень. При этом в деньгах из-за укрепления рубля рекорда может и не быть. По оценке ИКАР, в 2016 году Россия поставила за рубеж продовольственных товаров на сумму около $18 млрд, больше было только в 2014-м, когда благодаря девальвации рубля общий вывоз достиг $18,9 млрд.



По словам эксперта, увеличению совокупного экспорта продовольствия в текущем году будут способствовать хорошие показатели первого полугодия. Так, за этот период будут вывезены рекордные объемы зерновых, подсолнечного масла, шрота, а также возможно сахара. Во второй половине года активные темпы экспорта зерна могут сохраниться и даже увеличиться, так как пока ИКАР прогнозирует очередной высокий урожай зерна.







2016 год отметился также перестановками в структуре основных покупателей российского продовольствия. На первом месте, в первую очередь за счет импорта зерна, масличных и продуктов их переработки из нашей страны, по-прежнему остается Турция. А вот вторую позицию теперь занимает Китай. «Это очень интересный и оптимистичный факт, которые открывает нам дополнительные возможности», — считает Дмитрий Рылько. Также в число крупнейших импортеров входит Египет и Южная Корея.



Однако у дальнейшего развития экспорта есть несколько препятствий. Во-первых, укрепляющийся курс рубля. «Падение доллара означает схлопывание нашей конкурентоспособности на мировом рынке, — говорит эксперт. — Еще недавно у нас была надежда на то, что Россия станет заметным экспортером мяса птицы, но теперь эта дверь едва открывшись для нас, если не захлопнулась, то призакрылась. С укреплением рубля наша продукция стала практически не конкурентной по отношению к бразильской и той же украинской, что будет негативно сказываться на наших экспортных операциях».



Вторая проблема — высокий уровень насыщенности продовольственных рынков, на которые Россия уже поставляет свою продукцию и проблематичность добраться до тех, которые страна еще не освоила. «Чем дальше рынок от нас, тем выше там конкуренция с другими странами, и в том числе с Украиной», — утверждает Рылько. Также в качестве проблемной точки эксперт выделяет ситуацию с кредитованием сельского хозяйства. «Если говорить в деликатной форме, новая схема субсидирования кредитов выглядит сыровато и требует доработки», — говорит он.



По данным ФТС, за январь-декабрь 2016 года вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил около $16,9 млрд (включая торговлю со странами СНГ). Это составляет около 6% от общего экспорта страны, объем которого в прошлом году достиг $286,4 млрд

