После возвращения Турцией беспошлинного ввоза российского зерна фрахтовые ставки выросли на $2−3 за тонну. Как сообщил «Агроинвестору» гендиректор логистической компании «Глогос проект» Константин Гриневич, до этого ставки снижались. «В целом такая тенденция длилась 1,5−2 месяца, с тех пор, как были отменены ледовые ограничения», — сказал он, отметив, что падение цен является традиционным для весны.



«Весной цены обычно снижаются. Есть пиковые точки вывоза урожая — с сентября по ноябрь, а дальше постепенно спотовые продажи уменьшаются, остаются длинные контракты, — пояснил Гриневич. — Сейчас же ставки стали расти, потому что груза стало больше, а число судов осталось прежним, соответственно, свободного тоннажа стало меньше». Согласно фрахтовому отчету компании, до отмены Турцией ограничений на ввоз сельхозпродукции из России в начале мая ставки фрахта на трехтысячные партии пшеницы составляли $15/т из Ростова-на-Дону до турецкого побережья Черного моря, $17/т — до турецкой Мармары, $20/т — до Измира. «Сейчас они выросли на $2−3», — отметил Гриневич.



Таким образом, по данным «Глогос проекта», владельцы судов класса «река-море» стали бенефициарами сложившейся ситуации: в течение двух месяцев между введением и отменой пошлин они были вынуждены работать на условиях фрахтователей, зачастую ниже себестоимости рейса. Однако с ростом объемов перевозок сейчас судовладельцы пытаются диктовать свои ставки фрахта, отмечает компания.



Кроме того, снятие турецких пошлин вызвало сложности со сбытом у трейдеров, которые ранее закупили партии зерна на продажу турецким импортерам под конкретные контракты. Их партнеры уже ориентированы на закупки зерна, кукурузы и растительного масла на новых условиях. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, турецкие контрагенты пытаются выйти напрямую к производителю, чтобы сэкономить на разнице с прежними договорами. Чтобы как-то уменьшить издержки и не потерять клиента, трейдеры торгуются, обещают скидки сейчас и в будущем, предлагают дополнительные опции.



Турция в середине марта отменила беспошлинный режим для российского зерна, в результате чего в отношении российской пшеницы и кукурузы стали действовать заградительные таможенные пошлины в размере 130%. 4 мая Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов, и 11 мая первый сухогруз с российской пшеницей отбыл из Ростова-на-Дону в Турцию. За оставшиеся неполные два месяца текущего сезона Россия сможет отправить в Турцию около 300 тыс. т пшеницы, ранее говорил «Агроинвестору» Злочевский. Гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивал объем поставок в эту страну до конца сезона в 150−200 тыс. т пшеницы и около 100 тыс. т кукурузы.



По данным Минсельхоза, с начала сельхозгода к 10 мая Россия экспортировала 31,52 млн т зерна, что на 1,1% выше аналогичного периода прошлого года (31,17 млн т). Сохранение темпов поставок обеспечивает пшеница, вывоз которой продолжает отрываться от прошлого сезона, несмотря на вводимые Турцией ограничения: к 10 мая за рубеж было продано 24,37 млн т, что на 8,3% превышало прошлогодний показатель. Темп экспорта кукурузы, напротив, продолжает снижаться и к 10 мая лишь на 2,5% превосходил прошлый год (4,35 млн т), вывоз ячменя, как и ранее, в этом сезоне значительно отстает: к 10 мая отгружено 2,57 млн т этой агрокультуры, что на 37,8% меньше, чем в 2015/16 сельхозгоду.

