С начала сельхозгода к 10 мая Россия экспортировала 31,52 млн т зерна, что на 1,1% выше аналогичного периода прошлого года (31,17 млн т), сообщает Минсельхоз со ссылкой на данные ФТС. Как отмечает аналитический центр «СовЭкон», несмотря на конец сезона, недельные темпы экспорта остаются высокими: за последнюю отчетную неделю было вывезено 608 тыс. т против 520 тыс. т на предыдущей неделе, тогда как за соответствующую неделю прошлого сезона экспорт составил 433 тыс. т.



Сохранение темпов поставок обеспечивает пшеница, вывоз которой продолжает отрываться от прошлого сезона: к 10 мая за рубеж продано 24,37 млн т, что на 8,3% превышает прошлогодний показатель. В конце марта показатель текущего сезона превышал прошлогодний на 3%, в конце апреля — на 6,7%. При этом темп экспорта кукурузы, напротив, продолжает снижаться и к 10 мая лишь на 2,5% превосходил прошлый год (4,35 млн т), в то время как в конце марта превышение составляло 16%, в конце апреля — 4%. Как пояснил «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, падение темпов связано с конъюнктурой рынка, в том числе укреплением рубля. Вывоз ячменя, как и ранее, в этом сезоне значительно отстает: к 10 мая отгружено 2,57 млн т этой агрокультуры, что на 37,8% меньше, чем в 2015/16 сельхозгоду.



Активизации экспорта зерна, урожай которого в нынешнем сельхозгоду составил рекордные 120,7 млн т в чистом весе, должна способствовать отмена ограничений на поставки со стороны Турции, предположил в конце прошлой недели вице-премьер Аркадий Дворкович. «Турция сейчас открылась‎ по пшенице, поэтому, я думаю, увеличение (поставок пшеницы) будет», — приводит его слова РИА «Новости». В то же время он не стал отвечать, сможет ли экспорт российского зерна превысить уровень прошлого года в 33,9 млн т, но отметил, что «плюс-минус миллион не имеет большого значения».



Турция в середине марта отменила беспошлинный режим для российского зерна, в результате чего в отношении российской пшеницы и кукурузы стали действовать заградительные таможенные пошлины в размере 130%. 4 мая Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов. 11 мая первый после отмены пошлин сухогруз с российской пшеницей отбыл из Ростова-на-Дону в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на Южное таможенное управление. Общий вес перевозимого судном груза составил 3 тыс. т.



За оставшиеся неполные два месяца текущего сезона Россия сможет отправить около 300 тыс. т пшеницы, ранее говорил «Агроинвестору» Злочевский. Гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивает объем поставок в Турцию до конца сезона в 150−200 тыс. т пшеницы и еще около 100 тыс. т кукурузы. К концу сезона экспорт зерна и зернобобовых (без учета риса и гречихи), по оценке «ПроЗерно», составит 35,6−35,7 млн т, в том числе 27−27,1 млн т пшеницы, 5 млн т кукурузы и 2,7 млн т ячменя. «В мае экспорт кукурузы будет меньше из-за конъюнктурных колебаний — около 350−360 тыс. т против 475 тыс. т в прошлом сезоне. Однако, думаю, что в июне на пшеницу и кукурузу будет неплохой спрос», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко. По прогнозу «Русагротранса», экспорт зерна по итогам сельхозгода составит 34,7 млн т, в том числе 26,5−26,7 млн т пшеницы, ранее говорил «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.



«Можно уверенно сказать, что по итогам сезона экспорт зерновых в целом будет рекордным благодаря рекордному экспорту пшеницы. Однако будет ли рекордный экспорт достаточным для того, чтобы снизить давление переходящих остатков на внутренний рынок — вопрос открытый», — отмечают аналитики «СовЭкона». По оценке Петриченко, переходящие остатки зерна на следующий сезон составят около 23 млн т. В начале нынешнего сезона переходящие запасы зерна, по данным Росстата, составляли 13,3 млн т.

