По итогам сезона-2016/17 Россия не сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы, следует из обновленного прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA). По ее оценке, наша страна поставит на мировой рынок 28 млн т этой агрокультуры, результат США будет на 0,3 млн т больше. Однако в следующем сельхозгоду, нарастив отгрузки до 29 млн т, Россия может вернуть первое место, если не учитывать совокупный экспорт стран Евросоюза, который прогнозируется на уровне 31 млн т. В текущем сезоне ЕС вывезет 27 млн т пшеницы.



Общий мировой экспорт пшеницы в новом сезоне превысит 181,1 млн т, тогда как по итогам текущего сельхозгода объем глобальной торговли будет на уровне 178,8 млн т. Крупнейшим импортером пшеницы останется Египет, который в этом сезоне закупит 11,5 млн т пшеницы, в следующем — 12 млн т.



Производство пшеницы в России в следующем сезоне может составить 67 млн т против более чем 72,5 млн т в текущем, прогнозирует FAS USDA. Минсельхоз США традиционно не учитывает показатели Крыма. По данным Росстата, валовой сбор пшеницы в 2016 году составил почти 73,3 млн т. США в новом сезоне тоже сократит производство пшеницы, причем намного значительнее: с 62,8 млн т до 49,5 млн т. На 10 млн т до 25 млн т снизится производство пшеницы в Австралии, на 3,4 млн т до 28,35 млн т — в Канаде. Страны ЕС увеличат сбор на 5,5 млн т до 151 млн т. Это на 2,7 млн т больше среднепятилетних значений, следует из прогноза. Также более высокие урожаи ожидаются в Индии (97 млн т, плюс 10 млн т к текущему сезону), Марокко (5,8 млн т, плюс 2,1 млн т), Китае (131 млн т, плюс 2,15 млн т). Однако этот прирост не компенсирует снижение производства в ряде стран. В целом глобальный урожай пшеницы в новом сезоне может составить 737,8 млн т, что на 15,2 млн т меньше, чем в 2016/17 сельхозгоду.



Глобальное потребление пшеницы тоже снизится — с 740,1 млн т в текущем сезоне до 734,9 млн т в следующем. В России показатель составит 39,5 млн т против 40 млн т. Конечные запасы агрокультуры в мире увеличатся с 255,3 млн т до 258,3 млн т за счет Китая, где объем переходящих остатков возрастет со 110,8 млн т почти до 128 млн т. В других странах запасы снизятся. В частности, в России — с 10,6 млн т до 9,6 млн т, в США — с 31,55 млн т до 24,9 млн т.



Мировой экспорт прочих зерновых агрокультур (кукуруза, ячмень, сорго, рожь, овес) в следующем сезоне составит 183,8 млн т против 184,1 млн т в текущем. Россия может нарастить их поставки с 8,7 млн т до 9,2 млн т, прогнозирует FAS USDA. Таким образом, общий объем экспорта зерна из России в этом сельхозгоду может составить 36,7 млн т, в 2017/18-м — 38,2 млн т.



Объем производства прочих зерновых агрокультур в нашей стране может увеличиться с 40,8 млн т до 41,1 млн т без учета Крыма. По данным Росстата, в 2016 году валовой сбор зерна в России составил 120,7 млн т, в том числе без учета пшеницы урожай зерновых агрокультур, которые оценивает американский Минсельхоз, составил около 39,5 млн т, следует из данных статведомства. Глобальный урожай FAS USDA прогнозирует на уровне 1,31 млрд т, в текущем сезоне сбор оценивается в 1,36 млрд т.



По итогам сезона-2015/16 Россия впервые стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы (без учета совокупного вывоза стран ЕС), поставив за рубеж 25,5 млн т, следует из отчета FAS USDA. Канада экспортировала 22,1 млн т, США — 21,8 млн т. В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что Россия сохранит лидерскую позицию, хотя не исключил, что «в конкретном году» наша страна может уступить первое место. «Думаю, мы в любом случае выйдем опять на первое место. А в конкретном году, конечно, могут быть колебания, может, чуть меньше, чуть больше», — цитирует его ТАСС. Замглавы Минсельхоза Евгений Громыко также не исключал, что наша страна в этом сельхозгоду может потерять статус мирового лидера по экспорту пшеницы из-за введения Турцией ограничительных мер на ввоз российского зерна.



По данным Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки с 1 июля 2016 года по 1 мая 2017-го Россия экспортировала 31,5 млн т зерна, в том числе 24,5 млн т пшеницы. По прогнозу Минсельхоза, по итогам сезона экспорт зерна сохранится на уровне прошлого года — 33,9 млн т, в том числе 27 млн т пшеницы. Ранее ведомство оценивало потенциал вывоза в 37 млн т, однако после того как 15 марта Турция ввела ограничения на ввоз российской сельхозпродукции, показатель был понижен. С 4 мая наша страна снова может поставлять зерно и другую продукцию в Турцию беспошлинно, однако Минсельхоз пока не корректирует прогноз экспорта. В начале сезоне возможности вывоза зерна из России оценивались в 40 млн т.

