По оперативным данным ФТС на 26 апреля, в текущем сельхозгоду Россия экспортировала 30,39 млн т зерна, что на 0,3% ниже аналогичного периода прошлого сезона, сообщает Минсельхоз. Неделей ранее экспорт зерна отставал от прошлого сезона на 0,5%, в конце марта — на 1,8%.



Отставание во многом сократилось благодаря пшенице, вывоз которой все больше отрывается от прошлого сезона. К 26 апреля, по данным Минсельхоза, за рубеж продано 23,54 млн т пшеницы, что на 6,7% превышает прошлогодний показатель. В конце марта показатель текущего сезона превышал прошлогодний на 3%. При этом темп экспорта кукурузы снизился и к 26 апреля лишь на 4% превосходил прошлый год (4,19 млн т), в то время как в конце марта превышение составляло 16%.



Вывоз ячменя, как и ранее, в этом сезоне значительно отстает: к 26 апреля вывезено 2,44 млн т этой агрокультуры, что на 40% меньше, чем в 2015/16 сельхозгоду. По оценке аналитического центра «СовЭкон», основная причина — резкое сокращение поставок в Саудовскую Аравию, на которую обычно приходилось 55−60% всего вывоза российского ячменя. С июня 2016 года по март 2017 года в эту страну было поставлено лишь 992 тыс. т, тогда как за этот же период в предыдущем сезоне было отгружено 2,15 млн т.



По итогам апреля совокупный вывоз зерна может составить 2,5−2,6 млн т, прогнозирует «СовЭкон». «Надежды на то, что по итогам апреля вывоз зерна начнет обгонять прошлогодний график, скорее всего, не реализуются. Темпы экспорта остаются по-прежнему в районе показателей прошлого сезона. Недельные объемы экспорта зерна в апреле находятся в районе 500−600 тыс. т», — говорится в сообщении «СовЭкона».



По предварительной оценке «Русагротранса», в целом за апрель российский экспорт зерна составил около 2,6 млн т, что на 0,32 млн т больше, чем в апреле 2016 года. При этом пшеница по итогам месяца превзошла прошлогодний уровень более чем на 40% (2−2,1 млн т в апреле 2017 года против 1,42 млн т в апреле 2016-го), несмотря на введенные Турцией ограничительные меры. «Большой объем был закуплен египетской GASC. В итоге только в Египет за месяц отправлено более 600 тыс. т, в то время как в Нигерию, следующую за ним, — лишь 100 тыс. т. В прошлом году со стороны Египта таких крупных закупок не было», — пояснил «Агроинвестору» директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский. Однако в мае, по его словам, такого объема поставок в Египет не ожидается. «GASC уже сделала крупные закупки в марте и апреле, на этот месяц больших объемов нет», — отметил он. В этом месяце экспорт пшеницы Павенский прогнозирует на уровне 1,5−1,7 млн т, а общий экспорт зерна — в диапазоне 2−2,2 млн т.



За десять месяцев текущего сельхозгода, по данным «Русагротранса», Россия так и не дотянула до уровня прошлого года, экспортировав 30,96 млн т зерна против 31,2 млн т в сезоне-2015/2016. Однако по итогам мая российский экспорт зерна может все-таки превысить прошлогодний показатель, достигнув отметки в 33 млн т. «В прошлом сезоне экспорт в мае составлял 1,77 млн т, в том числе 1,16 млн т пшеницы», — напомнил Павенский. К концу сельхозгода экспорт зерна, согласно уточненному прогнозу «Русагротранса», составит 34,7 млн т, в том числе 26,5−26,7 млн т пшеницы.



В прошлом сезоне Россия вывезла 33,9 млн т зерна, в том числе 24,6 млн т пшеницы. Первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в апреле говорил, что нынешний объем экспорта «сохранится на уровне 2016 года». А на прошлой неделе замглавы Минсельхоза Евгений Громыко не исключил, что из-за введения Турцией ограничительных мер Россия в этом сельхозгоду может потерять статус мирового лидера по экспорту пшеницы.

