Ожидание высокого урожая в стране (эксперты прогнозируют от 105 до 115 млн т) уже начало оказывать влияние на рынок. По данным «Русагротранса», цены на продовольственную пшеницу четвертого класса за последние два месяца опустились вниз на 300−400 руб./т в южных и центральных регионах, а в Сибири на пшеницу третьего класса упали сразу на 700 руб./т. По оценке замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игоря Павенского, цены на новый урожай складываются сейчас на уровнях $170−173/т пшеницы с протеином 12,5% (FOB).



Это схожие с показателями июля 2016 года цифры, обращает внимание эксперт. «Однако надо учитывать, что курс рубля сейчас существенно выше (56 руб./$1 против 68 руб./$1 год назад и 64 руб./$1 В июле 2016-го), — говорит он. — Это соответственно будет оказывать дополнительное давление на внутренние цены, которые к августу могут скорректироваться на 700−1000 руб./т и более вниз». По данным аналитической компании «ПроЗерно», в середине апреля пшеница третьего класса стоила около 9,6 тыс. руб./т против 10,4 тыс. руб./т годом ранее, четвертого класса — 8,1 тыс. руб./т, против почти 9,9 тыс. руб./т. Более всего подешевела фуражная пшеница — с 9,5 тыс. руб./т в апреле 2016-го до 7,2 тыс. руб./т сейчас. Также значительно потеряли в цене продовольственная рожь и фуражный ячмень — минус 1,9 тыс. руб./т до 7,3 тыс. руб./т и минус 2 тыс. руб./т до 7,1 тыс. руб./т соответственно (все цены — EXW).



По мнению президента Национального зернового союза Павла Скурихина, в новом сезоне факторами, определяющими ценовые показатели на зерно в экспортно-ориентированных регионах страны, по-прежнему останутся мировые цены и курс национальной валюты. В остальных областях развитие рынка преимущественно зависит от баланса производства и потребления. Также влияние на конъюнктуру внутреннего рынка оказывают закупочные интервенции. Так, в прошлом году на фоне высокого прогнозного урожая зерна цены на зерно активно снижались до 19 августа, когда объявленные зерновые интервенции начали свою работу. К началу торгов обвал цен превышал 3 тыс. руб./т. За четыре месяца (19 декабря 2016 года интервенции были приостановлены) в госфонд было приобретено около 1 млн т зерна вместо запланированных ранее 2 млн т. Вместе с тем, несмотря на низкую динамику биржевых торгов, ценовые показатели постепенно восстановились на 1 тыс. руб./т. Однако после прекращения закупок опять начали опускаться, и уже к концу марта в зависимости от региона снижение составило порядка 500−900 руб./т. «Высокие начальные запасы, более низкие, чем в прошлом сезоне темпы экспорта, а также активная реализация сельхозпроизводителями остатков зерна (в силу сокращения господдержки, собственная выручка остается единственным верным источником финансирования весенних полевых работ), в ближайшей перспективе приведут к еще большему падению цен», — считает эксперт.



В этой ситуации, полагает Скурихин, закупочные интервенции должны играть стабилизирующую роль на внутреннем зерновом рынке и тем самым оказать поддержку аграриям. Но уже объявленные Минсельхозом интервенционные цены на пшеницу и фуражный ячмень ниже прошлогодних показателей. Так, за пшеницу третьего класса на торгах в этом году предполагается давать на 600 руб./т меньше, чем в 2016-м, за пшеницу четвертого класса — на 1,4 тыс. руб./т меньше, за фуражную — на 1,2 тыс. руб./т. По мнению эксперта, такая корректировка выльется в еще более низкие цены сезона-2017/18 и, как следствие, скажется на финансовой устойчивости аграриев.

