По итогам первого квартала 2017 года «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) впервые за три года выполнил рекордный объем перевалки зерна — 1,36 млн т. В то же время другие новороссийские терминалы — НЗТ и КСК — отправили за рубеж соответственно 1,15 млн т и 951 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), в состав которой входит НКХП.



Абсолютно высокий показатель перевалки через терминал пришелся на март, когда объемы достигли почти 517 тыс. т. НЗТ и КСК за этот месяц осуществили поставку 434 тыс. т и 409 тыс. т. При этом, для всех трех компаний в первом квартале 2015 и 2016 годов объем перевалки не превышал 344 тыс. т/мес., а минимальный объем не достигал 132 тыс. т. В целом, по оценке ОЗК, за три года объем перевалки зерна через черноморские глубоководные порты вырос практически в два раза.



Определяющим фактором увеличения показателей стал индивидуальный подход к каждому клиенту и применение гибкой конкурентоспособной тарифной политики НКХП, говорится в сообщении пресс-службы. Росту также способствовала модернизация зернохранилищ, которая является частью обновленной долгосрочной программы развития ОЗК, в рамках которой предусмотрено расширение мощности перевалки терминала с 3,5 млн т до 6,1 млн т зерновых грузов в год. Окончание масштабного перевооружения предприятия намечено на 2018 год.



По мнению гендиректора ОЗК Марата Шайдаева, сложившийся тренд высоких урожаев говорит об избытке предложения по отношению к спросу — сформировался рынок покупателя. «Мы учли этот фактор и сделали ставку на увеличение мощностей зернохранилищ и гибком подходе к каждому клиенту, отказавшись от практики стандартных прайсов. Все это в комплексе и дало такой динамичный результат», — говорит он.



Росту объемов перевалки способствовал сам рынок, соглашается гендиректор КСК Алексей Амаев. «Рекордный урожай зерна, высокие переходящие запасы и хороший спрос на российское зерно в мире стимулировали увеличение экспорта, и соответственно это вылилось в более высокую загрузку наших мощностей», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По данным «Русагротранса», в прошлом сезоне через глубоководные порты Новороссийска за рубеж было поставлено почти 30% от общего вывоза зерна. При этом если в 2012/13 сельхозгоду мощности новороссийских терминалов в целом составляли около 4,9 млн т, то в 2015/16-м — уже 13,5 млн т.



«Объединенная зерновая компания» создана 21 марта 2007 года в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе. Сейчас ОЗК — это вертикально интегрированный холдинг, осуществляющий управление всеми производственными циклами движения зерна: хранение, переработка, перевалка, реализация. В составе компании 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий на 2 млн т, семь зерноперерабатывающих предприятий мощностью 1,6 млн т/год, а также два портовых элеватора на 4,1 млн т/год (в Новороссийске и Калининграде). ОЗК является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации.

