Фото: ОЗК
Объем перевалки зерна через глубоководные порты Новороссийска вырос вдвое
По итогам первого квартала НКХП отправил за рубеж 1,35 млн тоннИнна Ганенко
Агроинвестор, апрель 2017
По итогам первого квартала 2017 года «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) впервые за три года выполнил рекордный объем перевалки зерна — 1,36 млн т. В то же время другие новороссийские терминалы — НЗТ и КСК — отправили за рубеж соответственно 1,15 млн т и 951 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба «Объединенной зерновой компании» (ОЗК), в состав которой входит НКХП.
Абсолютно высокий показатель перевалки через терминал пришелся на март, когда объемы достигли почти 517 тыс. т. НЗТ и КСК за этот месяц осуществили поставку 434 тыс. т и 409 тыс. т. При этом, для всех трех компаний в первом квартале 2015 и 2016 годов объем перевалки не превышал 344 тыс. т/мес., а минимальный объем не достигал 132 тыс. т. В целом, по оценке ОЗК, за три года объем перевалки зерна через черноморские глубоководные порты вырос практически в два раза.
Определяющим фактором увеличения показателей стал индивидуальный подход к каждому клиенту и применение гибкой конкурентоспособной тарифной политики НКХП, говорится в сообщении пресс-службы. Росту также способствовала модернизация зернохранилищ, которая является частью обновленной долгосрочной программы развития ОЗК, в рамках которой предусмотрено расширение мощности перевалки терминала с 3,5 млн т до 6,1 млн т зерновых грузов в год. Окончание масштабного перевооружения предприятия намечено на 2018 год.
По мнению гендиректора ОЗК Марата Шайдаева, сложившийся тренд высоких урожаев говорит об избытке предложения по отношению к спросу — сформировался рынок покупателя. «Мы учли этот фактор и сделали ставку на увеличение мощностей зернохранилищ и гибком подходе к каждому клиенту, отказавшись от практики стандартных прайсов. Все это в комплексе и дало такой динамичный результат», — говорит он.
Росту объемов перевалки способствовал сам рынок, соглашается гендиректор КСК Алексей Амаев. «Рекордный урожай зерна, высокие переходящие запасы и хороший спрос на российское зерно в мире стимулировали увеличение экспорта, и соответственно это вылилось в более высокую загрузку наших мощностей», — прокомментировал он «Агроинвестору».
По данным «Русагротранса», в прошлом сезоне через глубоководные порты Новороссийска за рубеж было поставлено почти 30% от общего вывоза зерна. При этом если в 2012/13 сельхозгоду мощности новороссийских терминалов в целом составляли около 4,9 млн т, то в 2015/16-м — уже 13,5 млн т.
«Объединенная зерновая компания» создана 21 марта 2007 года в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе. Сейчас ОЗК — это вертикально интегрированный холдинг, осуществляющий управление всеми производственными циклами движения зерна: хранение, переработка, перевалка, реализация. В составе компании 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий на 2 млн т, семь зерноперерабатывающих предприятий мощностью 1,6 млн т/год, а также два портовых элеватора на 4,1 млн т/год (в Новороссийске и Калининграде). ОЗК является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций, выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации.
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