Минсельхоз направил на согласование в Федеральную антимонопольную службу проекты приказов о ценах для зерновых и молочных интервенций. Как сообщает пресс-служба министерства, в случае принятия решения о проведении в 2017/18 сельхозгоду госзакупок предельный уровень минимальных закупочных цен на пшеницу 3-го класса будет установлен в 10,3 тыс. руб. за тонну, пшеницу 4-го класса — в 9 тыс. руб./т, пшеницу 5-го класса — 7,6 тыс. руб./т. Кукурузу предполагается приобретать в госфонд за 7,9 тыс. руб./т, фуражный ячмень за 7,6 тыс. руб./т.







Минимальные цены для проведения интервенций урожая 2016 года были выше, за исключением кукурузы: пшеница 3-го класса закупалась по 10,9 тыс. руб./т, 4-го класса — по 10,4 тыс. руб./т, 5-го — по 8,8 тыс. руб./т, ячмень — по 8 тыс. руб./т. Тем не менее, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, новые цены все равно существенно выше текущих рыночных. «Вероятно, они также будут выше уровня, который ожидается в новом сезоне, так как сейчас все оценки сводятся к тому, что у нас будет хороший урожай. Да, он будет ниже, чем в прошлом году, но все-таки достаточно высок, поэтому цены сильно подняться не могут», — сказал Корбут «Агроинвестору». При этом, заметил он, интервенции — это аукцион, который проводится по голландскому типу, когда цена не фиксирована. «В прошлом году цены на интервенциях приближались к рыночным, то есть если производителю нужно продать зерно, то он «идет» вниз. Кроме того, у Минсельхоза есть возможность пересмотреть цены, чтобы они были адекватны рынку», — добавил Корбут. По данным «Спеццентраучета в АПК», на 20 марта средняя цена сельхозпроизводителей на реализованную пшеницу 3-го класса в России составила 9586 руб./т (-0,3% за неделю), пшеницу 4-го класса — 8344 руб./т (+0,3% за неделю), на фуражную пшеницу — 7897 руб./т (+0,3%).



Кроме того, Минсельхоз определил цену и для пшеницы 1-го и 2-го классов — в случае интервенций она должна составить 12,5 тыс. руб./т и 11,5 тыс. руб./т. «Включение в данный перечень информации о ценах на пшеницу 1-го и 2-го классов направлено на стимулирование производства пшеницы высокого качества», — говорится в сообщении ведомства. Интервенционную цену на кукурузу Минсельхоз решил оставить на уровне 7,9 тыс. руб./т, что соответствует цене аукционов на урожай 2016 года. Корбут считает такое решение правильным. «Кукуруза в том году не закупалась и, я думаю, в этом не будет закупаться: во-первых, есть проблемы с ее хранением, а во-вторых, эта агрокультура весьма востребована и на внутреннем, и на внешнем рынках», — сказал он.



О том, что в случае возобновления закупочных интервенций минимальные цены будут пересмотрены, глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял еще в конце февраля. И нынешние предложения министерства по сближению интервенционных цен с рыночными и закупке качественной пшеницы выглядят логичными, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Высокие закупочные цены, оторванные от рынка, как это было в 2016 году, не ориентируют, а дезориентируют сельхозпроизводителей, — говорит руководитель «СовЭкона» Андрей Сизов. — В результате вместо 10−11 тыс. руб./т, по которым можно было реализовать на рынке пшеницу 3-го класса осенью и в начале зимы, аграрии, передержав зерно, сегодня его продают в районе 8,5 тыс. руб./т». Кроме того, замечает Сизов, высокие закупочные цены делают зерно в госфонде «фактически нереализуемым на рынке», при том, что аккредитованные элеваторы сейчас значительно заполнены.



В то же время президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин не согласен с пересмотром цен. «Мы настаивали на том, чтобы сохранить цены на уровне прошлого года с учетом того, что и инфляция на месте не стоит, и по целому ряду позиций себестоимость производства зерна растет», — сказал он «Агроинвестору». Эксперт признал, что сейчас рыночные цены ниже интервенционных, однако, уверен он, это не повод для снижения последних. «В силу перепроизводства сейчас наблюдается активный сброс зерна, и через месяц цены могут быть еще ниже. Но это не аргумент для того, чтобы уменьшать цены для интервенций, так как они как раз призваны поддерживать стоимость зерна на уровне, обеспечивающим рентабельность производства, и страховать производителей от ценовых провалов», — пояснил Скурихин.



По данным Национального союза зернопроизводителей, в 2016 году перед началом интервенций 19 августа цены активно снижались и к началу торгов обвал превышал 3 тыс. руб./т. К моменту окончания интервенций 14 декабря ценовые показатели на зерно постепенно восстановились на 1 тыс. руб./т, однако позднее опять начали опускаться. На сегодняшний день в зависимости от региона снижение составило порядка 500−900 руб./т. На фоне высокого урожая, недостаточно высоких темпов экспорта и уменьшения уровня господдержки аграриев, вынуждающих производителей реализовывать зерно, создаются предпосылки для дальнейшего снижения цен, предупреждает союз.



Закупка зерна урожая 2016 года проводилась с августа по декабрь прошлого года, в ходе торгов производители продали 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб., сообщал Минсельхоз. В том числе в госфонд было куплено 603 тыс. т пшеницы 4-го класса, 155 тыс. т пшеницы 5-го класса, 143 тыс. т пшеницы 3-го класса, 53 тыс. т ячменя. Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2017 года составил более 4,04 млн т, в том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса и 1,57 млн т 4-го класса.



Молочные интервенции

В случае решения о проведении интервенций на рынке молока и молочной продукции Минсельхоз предложил установить предельные уровни минимальных цен из расчета в 24 тыс. руб./т на сырое молоко. Таким образом, цены на на молоко сухое, сублимированное обезжиренное предполагается установить на уровне 222 тыс. руб./т, на молоко сухое, сублимированное (кроме обезжиренного) — 293 тыс. руб./т, масло сливочное — 340 тыс. руб./т. Как говорится в сообщении министерства, молочные интервенции планируется проводить в пилотном режиме в период сезона «большого молока» и только в тех регионах, где потребуется сбалансировать уровень цен. Цель госзакупок — сгладить сезонные колебания цен на сырое молоко в период их сезонного снижение и поддержать доходность сельхозпроизводителей.



В феврале директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик говорил, что возможность старта молочных интервенций в этом году будет зависеть от ситуации на рынке. «В принципе, нормативная возможность их проводить в этом году будет. А рыночная — смотрим на цены по основным молочным регионам», — приводит ТАСС слова чиновника.



Для запуска интервенций на молочном рынке необходимы определенные условия, в рамках которых он будет действовать эффективно, ранее в марте озвучивал позицию Молочного союза России заместитель его исполнительного директора Евгений Купляускас. По словам Купляускаса, на текущий момент в стране сложился значительный дефицит молока-сырья, более того, по расчетам союза, он намного выше данных Росстата. «Механизм интервенций эффективен только в условиях нормальной работы рынка, в то время как в России молочный рынок сильно искажен, не только дефицитом, но и объемами фальсифицированной молочной продукции», — уверен Купляускас. Таким образом, по мнению союза, интервенции не решат проблемы всего молочного рынка, а будут лишь работать точечно «на повышение комфортности условий нескольких предприятий».



«Союзмолоко», напротив, поддерживает введение закупочных интервенций. По мнению председателя правления союза Андрея Даниленко, начать их необходимо не позже мая. «Речь идет о закупке по стране в целом около 10 тыс. т готовой продукции — сухого молока и сливочного масла. Интервенции планируется провести в ряде регионов, в том числе, и в Башкирии», — говорил Даниленко ранее в марте (цитата по «Интерфаксу»). Позднее объем закупок может быть увеличен. По мнению Даниленко, закупочные интервенции могут поддержать производителей в условиях непростой ситуации с господдержкой и субсидиями.

