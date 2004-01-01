Глава Минсельхоза Александр Ткачев подписал распоряжение о завершении интервенций в отношении зерна урожая-2016. «Деппродрынкам завершить до 20 марта 2017 года мероприятия по проведению государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2016 года», — говорится в документе, подписанном 16 марта и опубликованном на сайте министерства.



В рамках интервенций Объединенная зерновая компания (ОЗК, является госагентом по проведению закупок в интервенционный фонд) в 2016 году приобрела 1,52 млн т зерновых агрокультур. Для участия в биржевых торгах в прошлом году было аккредитовано 1,2 тыс. сельхозпроизводителей, суммарный предложенный ими объем зерна составил 8,11 млн т, в том числе в отношении зерна урожая 2016 года было аккредитовано 613 сельхозорганизаций, их предложенный объем зерна — 4,24 млн т.







Закупка урожая 2016 года проводилась с 19 августа, последние торги состоялись 14 декабря 2016-го. Всего в рамках интервенций производителями было продано 954 тыс. т зерна урожая прошлого года на общую сумму более 9,1 млрд руб., сообщал ранее Минсельхоз. В том числе в госфонд было куплено 603 тыс. т пшеницы 4-го класса, 155 тыс. т пшеницы 5-го класса, 143 тыс. т пшеницы 3-го класса, 53 тыс. т ячменя. Зерновые интервенции проводились в 23 российских регионах. Переходящий остаток зерна интервенционного фонда на 1 января 2017 года составил более 4,04 млн т (в том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса и 1,57 млн т 4-го класса). К 1 января 2016 года в фонде имелось 2,58 млн т зерна.



В течение 2016 года из фонда было продано 70 тыс. т зерна, основная доля продаж пришлась на рожь не ниже третьего класса (40 тыс. т). Ранее сообщалось, что в 2017 году государство рассматривает возможность продажи до 500 тыс. т зерна из госфонда, чтобы освободить хранилища под новый урожай. Однако, как сообщил «Агроинвестору» заместитель гендиректора ОЗК Анатолий Куценко, пока такое решение не принято. «Варианты рассматриваются разные, но на текущий момент никакого решения нет», — сказал он.







В конце прошлого года представители Минсельхоза не исключали возобновление интервенций в первой половине 2017 года. Так, в ноябре глава департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик заявлял «Интерфаксу», что «в январе закупки зерна могут быть небольшими, точечными». Правда, в начале марта Ткачев на встрече с аграриями в Новосибирске сказал, что возобновлять закупки зерна в ближайшее время не планируется. «Приняли решение в нынешнем году минимально этим механизмом пользоваться. Пока мы затовариваемся. С учетом количества зерна в стране, у нас нет необходимости впрок его закупать, и мы не будем так делать. Разойдется зерно внутри страны, в том числе, часть уйдет на экспорт. Будем играть на зерновом рынке», — приводит слова главы агроведомства «Коммерсантъ».



Эксперты ожидали, что зерновые интервенции во второй половине сезона возобновлены не будут. Так, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее уточнял «Агроинвестору», что денег на эти цели в бюджете нет. Интервенции позволили стабилизировать цены на зерновом рынке в начале сезона, однако после их прекращения цены вновь пошли вниз, констатирует президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «19 декабря 2016 года была приостановлена работа механизма государственных закупочных интервенций, что в дальнейшем негативно отразилось на внутреннем ценообразовании и снижении доходности зернопроизводителей. В результате активное снижение стоимости зерновых культур, в том числе мукомольной пшеницы, составило от 250 руб./т до 600 руб./т», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его мнению, активная реализация аграриями зерна на рынке в преддверии нового сезона, особенно в условиях недостаточных темпов экспорта, может ускорить падение цен, а также привести к «затовариванию рынка».



Тем не менее гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает завершение интервенций для урожая 2016 года правильным решением. «Сейчас целесообразность в интервенциях нулевая и, может быть, даже отрицательная. Да, сейчас есть некоторое снижение цен, но надо иметь в виду, что они снижаются из-за достаточного большого наличия зерна в силу рекордного урожая, а также не столь активного, как хотелось бы, экспорта. В данной ситуации интервенции решить вопрос удержания цен вряд ли смогут, однако экспорту помешают», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



Минимальные цены для проведения закупочных интервенций на пшеницу третьего класса урожая 2016 года составили 10,9 тыс. руб. за тонну, на пшеницу четвертого класса — 10,4 тыс. руб., на пшеницу пятого класса — 8,8 тыс. руб., на кукурузу — 7,9 тыс. руб., на рожь — 7,4 тыс. руб. на ячмень — 8 тыс. руб. Цены на зерно урожая 2017 года Минсельхоз определит позднее в марте. Ранее Ткачев заявлял, что механизм госзакупок в следующем сельхозгоду будет использоваться минимально. На хранение зерна государство тратит около 120 млн руб. в месяц, или 1,5 млрд руб. в год, говорил министр.

