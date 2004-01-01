Минсельхоз России объявил о завершении государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2016 году. Закупка урожая этого года проводилась с 19 августа, последние торги состоялись 14 декабря. Всего в рамках интервенций производителями было продано 954 тыс. т зерна на общую сумму более 9,1 млрд руб. В том числе в госфонд было куплено 603 тыс. т пшеницы 4-го класса, 155 тыс. тонн пшеницы 5-го класса, 143 тыс. т пшеницы 3-го класса, 53 тыс. т ячменя. Зерновые интервенции проводились в 23 российских регионах.

Своей цели, которая заключается в поддержке цен для сельхозпроизводителей, интервенции в текущем сезоне достигли, считает гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Интервенции не позволили ценам слишком сильно упасть в начале нового сезона, особенно в условиях рекордного урожая. Небольшими объемами, но везде была поддержана хорошая цена для сельхозпроизводителей. Правда, это была головная боль для других операторов рынка — переработчиков и экспортеров», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.

Ранее Минсельхоз планировал закупить в интервенционный фонд до 1 млн т зерна. Решение о возобновлении зерновых интервенций в 2017 году будет принято в начале года, говорится в сообщении Минсельхоза. В ноябре глава департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик заявлял «Интерфаксу», что «в январе закупки зерна могут быть небольшими, точечными».

Мнение экспертов по вопросу о возобновлении интервенций разделились. Так, по словам Петриченко, проводить их во второй половине сезона будет нецелесообразно, так как цены сейчас и так достаточно высокие, особенно на фоне снижения цен на мировом рынке. «Прогнозы есть, что внутренние цены немного сдвинутся вниз, но я не считаю, что они упадут», — сказал Петриченко. В то же время по мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, во второй половине сезона интервенции проводить нужно. «Цены необходимо поддерживать, особенно в случае, если экспорт не активизируется, внутреннего спроса будет не хватать и это окажет давление на цены. Кроме того, важную роль играет психологическая составляющая, то есть наличие самой возможности продать зерно государству», — сказал «Агроинвестору» эксперт. В то же время он выразил опасение, что денег на возобновление госзакупок в бюджете может просто не хватить.

Помимо финансирования закупок есть вопрос и к мощностям для хранения закупаемого зерна, прежде всего, в восточных регионах, добавляют в аналитическом центре «СовЭкон». «С принятием решения об обратном выкупе затянули, аккредитованные элеваторы оказались в значительной мере заполнены зерном предыдущего урожая. Если закупки и возобновятся, то как раз мощности по хранению зерна могут стать ограничивающим фактором», — отмечают в «СовЭконе».

В отсутствии интервенций производителям в качестве каналов реализации зерна, главным образом пшеницы, остается внутренний рынок и экспорт. Однако темпы экспорта замедлились. По данным Минсельхоза, с 1 июля по 14 декабря 2016 года Россия экспортировала 18,3 млн т зерна (в том числе 14,3 млн т пшеницы, 2,1 млн т кукурузы, 1,8 млн т ячменя), что на 1,8% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Как следствие остатки пшеницы в южных и центрально-черноземных регионах продолжают расти относительно прошлого года. Так, по данным «СовЭкона», на начало декабря наличие пшеницы в хозяйствах Южного округа на 22,2% выше, чем год назад против 15,3% месяц назад, в Северо-Кавказском округе — на 29,5% против 23,9% на начало ноября, в Воронежской и Курской областях — на 32,2% и 42,3% против 30,3% и 35,2% соответственно месяц назад. «Это означает, что в ближайшие месяцы экспортный спрос будет закрываться преимущественно имеющимся зерном на Юге и в Центральном Черноземье при весьма слабом экспортном спросе на зерно Поволжья и тем более Зауралья», — отметили в «СовЭконе», добавив, что в отсутствии госзакупок это может негативно сказаться на ценах в данных регионах.

Механизм закупочных (закупка государством зерна) и товарных (продажа зерна из государственного фонда) интервенций действует в России с 2001 года. Госагентом по проведению интервенций с 2009 года является Объединенная зерновая компания, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.