По мнению Павла Скурихина, у российских производителей зерна есть огромный потенциал. Мировая статистика показывает, что большинство стран значительно нарастили производство за последние десятилетия. Так, в 1970 году в мире собрали 1248 млн т зерна, из них в РСФСР — 114 млн т, в США — 188 млн т, в Китае — 182 млн т, в Индии — 123 млн т, во Франции — 33 млн т, в Канаде — 29 млн т. За неполные пятьдесят лет общемировой сбор вырос на 204%, в том числе в Китае урожай увеличился на 232%, во Франции — на 209%, в США — на 207%, в Индии — на 184%, в Канаде — на 174%, а у нас остался на прежнем уровне. Если спроецировать двукратный рост мирового производства зерна на Россию, то сейчас страна должна ежегодно производить 200−210 млн т, заключает эксперт.

Под урожай следующего года озимыми будет засеяно 17,35 млн га, прогнозирует Минсельхоз. Владимир Петриченко полагает, что может получиться не более 17,2 млн га. На начало ноября было 17 млн га, но во многих регионах Черноземья, Поволжья, Урала и Сибири в то время уже выпал снег, и работа была остановлена. Увеличить площади озимых еще могут разве что Ставропольский и Краснодарский края, где можно сеять и в декабре, говорит эксперт. Если предстоящей зимой гибель озимых будет на среднегодовом уровне (8−10%), то их площади в итоге выйдут на объем прошлого года. Посевы озимых уже возросли на 1,2 млн га к 2015-му, показатель на уровне 17,3−17,4 млн га является самым высоким с 2010 года, когда было 17,9 млн га, но много погибло из-за засухи, говорит Игорь Павенский. «Такой задел плюс хорошее состояние этих посевов и достаточный уровень влаги в почве, а также неснижение площадей под яровыми позволяет рассчитывать на сбор не менее 110 млн т в 2017 году при средневысоких показателях урожайности», — заключает он.

В этом году Россия собрала лучший урожай зерна за последние 38 лет, отметил в ноябре министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Итоговый результат будет на уровне 118 млн т в чистом весе, оценивает Минсельхоз. По оперативным данным региональных органов управления АПК, на начало ноября зерновые и зернобобовые были обмолочены на 45 млн га, или 95,3% от плана. Получено 120,7 млн т в бункерном весе (в аналогичный период 2015-го было 106,9 млн т) при урожайности 26,8 ц/га (в 2015-м — 24,4 ц/га). «Уже сейчас можно констатировать, что это самый высокий урожай в современной России (после 1991 года). Предыдущий рекорд был поставлен в 2008 году — 108,2 млн т», — напоминает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин.

Урожай увеличился…

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», сбор зерна в этом году составит около 118,8 млн т в чистом весе, в том числе 72,5 млн т пшеницы. Рекордному урожаю способствовало несколько факторов. Во-первых, небольшой — на 1% — рост посевов всех зерновых агрокультур. Хотя по яровому ячменю, просу и овсу было сокращение — на 6,4%, 26,5% и 3,4%, прибавка по остальным в целом дала плюс. Во-вторых, несмотря на недосев озимых осенью 2015-го, их сохранность была на очень высоком уровне, гибель не превысила 2−2,5%, в итоге их площади оказались больше прошлогодних. А поскольку урожайность озимых выше, чем яровых, в целом средний сбор с гектара по всем зерновым вырос почти на 13% до 25,2 ц/га, рассказывает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Именно благодаря хорошим результатам по озимой пшенице удалось выйти на такой высокий урожай. Также свой вклад внесли кукуруза и зернобобовые, добавляет эксперт.

«Русагротранс» в ноябре подтвердил оценку сбора зерна на уровне 118,5 млн т, в том числе 72,2 млн т пшеницы. Во всех традиционно профицитных регионах отмечен рост урожая, говорит замдиректора департамента стратегического маркетинга компании Игорь Павенский. Так, в Приволжье прибавка составит около 5,6 млн т, в ЮФО и СКФО — плюс 4,1 млн т, в Центре — 2,5 млн т, в Сибири — 1,2 млн т. Он соглашается с Петриченко, что это произошло благодаря рекордной урожайности озимых зерновых — 33 ц/га против 30 ц/га в 2016-м. С учетом зимне-весенней гибели их посевы составили 16 млн га, что уступает только показателю 2009 года — 16,7 млн га.

Среди основных слагаемых успеха этого года Скурихин в первую очередь называет благоприятные погодные условия в период зимовки, роста и созревания агрокультур. Кроме того, незначительно увеличились объемы ярового сева — с 51,6 млн га в прошлом году до 52,6 млн га в этом. Также повысился уровень приобретения минеральных удобрений с 1,4 млн т до 1,6 млн т в д. в., были вовремя проведены работы по защите от вредителей, использовались хорошие семена, перечисляет он. «Необходимо отметить и своевременное доведение господдержки в весенний период, — продолжает Скурихин. — Все это создало предпосылки для рекордного роста урожайности зерновых». Кроме того, на протяжении трех лет прослеживается тенденция расширения посевов кукурузы, сбор с гектара которой вдвое выше, чем мягкой пшеницы. В этом году показатель по пшенице составляет 27,9 ц/га, а по кукурузе — 56,4 ц/га.

Практически весь прирост урожая в этом году обеспечивает пшеница — около 12 млн т, ячменя собрали всего на 0,8 млн т больше, чем в 2015-м. По кукурузе прогнозируется хороший результат на уровне прошлого года или выше, отмечает Скурихин.

Сельхозпроизводители подтверждают высокие показатели. Для холдинга «Ока Агро» (Рязанская область) сезон-2015/16 оказался рекордным по урожаю зерна, собрали 135 тыс. т, в том числе 43 тыс. т пшеницы, что на 12% больше, чем в прошлом сельхозгоду, при средней урожайности 37 ц/га, рассказывает председатель совета директоров компании Никита Гордеев. Основной тренд этого сезона — большое количество влаги во все периоды сельхозработ. Это повлияло как позитивно — на увеличение урожайности, так и негативно — снизилось качество зерна, возросли затраты на борьбу с сорняками. Причина потерь — падение темпа уборки из-за недостаточной укомплектованности комбайнами и нехватки мощностей для сушки и подработки, поясняет руководитель.

В оренбургской «Елани» собрали 15 тыс. т зерна, в том числе около 10 тыс. т твердой и мягкой пшеницы, а также ячмень и овес. Урожайность яровых была невысокой — 12 ц/га, озимых — около 30 ц/га, делится гендиректор компании Алексей Орлов. При этом он отмечает, что доля озимых выросла: погодные условия были благоприятными, и хозяйство заняло ими почти в два раза больше, чем годом ранее — около 6 тыс. га.

«Зерно жизни» (Самарская область, входит в СИНКО) в этом году вышло на результат 2014 года: было собрано примерно 130 тыс. т. Зерновыми в агрохолдинге традиционно занято 65 тыс. га. Большую часть пшеницы компания перерабатывает на своих мукомольных предприятиях.

«Сибирский хлеб» в этом году собрал ХХ тыс. т зерна при средней урожайности 24−25 ц/га. По сравнению с прошлым годом сбор с гектара был на 15−20% больше, сравнивает гендиректор компании Павел Миклухин. При этом он отмечает, что многие районы Новосибирской области в этом году получили урожайность выше средней — 35−40 ц/га.

…а качество снизилось

Погодные условия, обеспечившие высокий валовой сбор, заметно отразились на качестве зерна. Дождливая погода, которая благоприятствовала развитию растений, во время уборочной кампании стала создавать проблемы: сроки работ увеличивались, качество снижалось. «В теплую и влажную погоду развиваются болезни: фузариоз, корневая гниль, ржавчина и др., что приводит к еще большим потерям качества и падению урожайности, — комментирует Скурихин. — Сельхозпроизводители ловили каждый погожий день, однако из-за явной нехватки сельхозтехники и зерносушилок качественные и количественные потери стали неизбежными».

Петриченко подтверждает, что одна из проблем сезона — низкое качество пшеницы. В некоторых регионах доля третьего класса очень мала, в других — меньше, чем в прошлом году и чем ожидалось. Поэтому пока аграрии придерживают продажи, на рынке в избытке зерно четвертого класса, что отражается на цене. В начале ноября оно стоило в среднем около 8,6 тыс. руб./т, в то время как год назад — 10 тыс. руб./т. Цены на фуражные пшеницу, ячмень и кукурузу в это время тоже «нащупали дно» и имели слабо позитивную динамику.

По расчетам Павенского, рекордный урожай, а также дожди во время уборки привели к уменьшению доли пшеницы третьего класса с 36% в 2015-м до 23% в этом году. При этом доля пшеницы четвертого класса возросла до рекордных 50% по сравнению с 44% в 2015-м. Кроме того, в составе пшеницы четвертого класса увеличилась доля зерна с клейковиной 18−19% — нижней границей для данного класса. Доля фуражной пшеницы возросла с 20% до 26%.

По словам руководителя департамента АПК «СЖС Восток Лимитед» Сергея Державина, качество продовольственной пшеницы нового урожая в целом неплохое, хотя и уступает прошлогоднему. В первую очередь — по уровню показателя W (сила муки), который снизился на 10−15%, и индексу клейковины. В 2015 году последний был в пределах 80−90 единиц, а в этом — в диапазоне 70−80. Оба показателя сильно влияют на хлебопекарные свойства теста, что уменьшает конкурентоспособность товара.

Доля пшеницы третьего класса в общем урожае Юга России уменьшилась примерно с 28% в прошлом году до всего 18%. В то же время доля фуражного зерна выросла с 18% до 23%, приводит данные Державин. «Проблема еще и в том, что, учитывая обилие фуража, многие аграрии подмешивают его к продовольственному зерну, — знает он. — Тем самым они еще больше ухудшают и без того невысокое качество». Поэтому при отгрузках на экспорт показатель W часто едва достигает отметки 200 Jx10−4 при контрактном протеине 12,5% (в прошлом году в ноябре его значения фиксировались на уровне 220−230).

Если говорить о России в целом, то чем дальше к Волге, Уралу и Сибири, тем лучше качество зерна. Показатель W и содержание протеина получаются выше, но зато появляются проблемы с числом падения, что также сказывается на хлебопекарных свойствах. В Черноземье и Поволжье в августе были обильные дожди, зерно начало прорастать, что и повлияло на этот показатель, поясняет Державин. Тем не менее эта пшеница вполне может использоваться внутри страны, так как российский рынок имеет мягкие ограничения: 80 с — для четвертого класса, 150 с — для третьего. Для отправки же зерна за рубеж показатель должен быть не менее 250 с.

«В Сибири ситуация лучше: с числом падения проблем нет, хороший протеин, клейковина и W. Но есть сложности с логистикой. Трейдерам придется как-то решать вопрос доставки зерна на юг, чтобы не потерять в деньгах, — говорит Державин. — Уже сейчас некоторые игроки подвозят из Черноземья и Поволжья небольшие партии фуража с более высоким протеином, но с низким числом падения, чтобы смешивать с менее качественной южной пшеницей для получения оптимальных характеристик для экспорта». Пока это будет происходить, проблемы с качеством зерна на отгрузках останутся актуальными, так как смешивание иногда делается «вслепую», без должного контроля.

Слова Державина подтверждает Орлов. В Оренбургской области качество зерна в этом году хорошее, «Елань» получила пшеницу преимущественно третьего класса. Но руководителя волнует дорогая доставка зерна до портов. «Раньше мы пытались вагонами отправлять его подальше, а сегодня стараемся работать с местными партнерами независимо от объемов их бизнеса — и с мелкими, и с крупными», — делится он.

А вот в Рязанской области, напротив, качественные характеристики снизились. Гордеев отмечает, что большая часть собранного урожая — фураж и неклассная пшеница (пророст превышает 20% при норме в 5%), доля последней доходит до 35%. В предыдущие три года компания получала преимущественно третий и четвертый классы.

Доходность уменьшается вслед за ценами

Несмотря на ухудшение качества, рекордный прирост урожая оказал существенное давление на цены. Так, по данным «Русагротранса», внутри страны стоимость четвертого класса снизилась с 12 тыс. руб./т в конце сезона-2015/16 (июнь) до 9,3 тыс. руб./т в начале 2016/17 сельхозгода (июль). Экспортная цена в это время падала со $180/т FOB до $165/т, тогда как год назад в это время она была на $20/т выше.

«Оказала влияние и ситуация с Египтом, который временно вводил требования по нулевому содержанию спорыньи и в сентябре в течение месяца отменял тендеры из-за отсутствия предложений, — напоминает Павенский. — Кроме того, в период укрепления национальной валюты до 60 руб. за $1 доходность экспортных операций снижалась до нуля». В ноябре на фоне роста мировых цен экспортная вернулась на уровень $182/т, а внутренняя возросла до 9,5 тыс. руб./т. Осенью определенную поддержку ценам оказал спрос со стороны крупных животноводческих холдингов, потребляющих по 1 млн т и более зерна в год. К тому же, в отличие от предыдущих лет с рекордными урожаями, благодаря высоким ценам прошлого сезона и наличию мощностей для хранения зерна у аграриев, особенно в южных регионах, не было необходимости единовременно выбрасывать на рынок большие объемы. По мнению Павенского, именно это остановило дальнейшее падение цен.

Основной доход производителей зерна на юге России составят экспортные поставки. «Ценовые котировки на мировом рынке снизились на фоне высокого урожая в большинстве зернопроизводящих стран и находятся на десятилетнем минимуме. Цены не смогли поддержать даже низкие результаты сбора зерновых в Европе, — рассказывал в ноябре Скурихин. — Конечно, это уменьшает доходность экспортных операций, что отражается на динамике продаж, однако российское зерно остается конкурентоспособным и востребованным на зарубежных рынках». Стоимость пшеницы в тот период составляла $181/т FOB Черное море, $187/т FOB Мексиканский залив (SRW), $188/т FOB Rouen.

После традиционного летне-осеннего снижения, когда стоимостные показатели опустились в зависимости от региона на 1,5−2,5 тыс. руб./т по сравнению с началом уборочной кампании, в ноябре цены постепенно стали стабилизироваться, в том числе благодаря интервенциям. С 19 августа по 2 ноября в госфонд было закуплено 670 тыс. т зерна на 6,4 млрд руб., добавляет Скурихин.

По мнению Павенского, доходность аграриев, скорее всего, сократится, так как средняя цена в сезоне-2016/17 будет ниже, чем в прошлом сельхозгоду. Например, на Юге в июле-октябре она составила 9,4 тыс. руб./т на пшеницу четвертого класса против 10,2 тыс. руб./т год назад. Из-за отсутствия перспектив существенного повышения на мировом рынке вряд ли до конца сезона будет значительный прирост, полагает эксперт. «Учитывая объемы фуражной пшеницы, перспективы роста цен на нее еще более призрачны», — говорит он. Павенский считает, что на фоне сложившегося дефицита хорошие ценовые перспективы имеет пшеница третьего класса. В то же время цены будут существенно зависеть от динамики курса валют: чем сильнее ослабнет рубль по отношению к доллару, тем выше потенциал роста внутренних цен.

Доходность аграриев в прошлом году была очень хорошей, отмечает Петриченко. Рентабельность составляла от 30% до 100% в зависимости от выращиваемых агрокультур, региона и времени реализации продукции. В этом сезоне уровень немного снизится, прогнозирует эксперт. «Поддерживать доходность, несмотря на уменьшение цен, будет более высокая урожайность, — думает он. — Это позволит сельхозпроизводителям чувствовать себя уверенно в финансовом плане». Хотя пока рано говорить, насколько высокой будет рентабельность, так как аграрии придерживают продажи, добавляет Петриченко.

Для «Сибирского хлеба» цены остались на уровне прошлого года — около 10 тыс. руб./т. Придерживать зерно компания не планирует. «В этом году будем стараться планомерно сбывать его: не все сразу осенью и весной, скорее всего, равными партиями в течение всего сезона», — поясняет Миклухин. Закончить год он планирует с рентабельностью в районе 25−30%.

В ноябре неклассное зерно стоило всего 5−6 тыс. руб./т при затратах на производство в 6−7 тыс. руб./т, делится Гордеев. «Однако вряд ли стоит говорить об убытках, — уточняет он. — В целом урожай больше, чем в прошлом году, такой объем, пусть и не лучшего качества, вполне позволяет выйти на положительную рентабельность». Хотя в целом доходность пшеницы в сезоне-2016/17 будет ниже, чем обычно, добавляет руководитель.

Орлов надеется, что благодаря хорошему качеству его зерно будет востребовано, а цены — не ниже прошлогодних. В ноябре пшеница третьего класса стоила на уровне 9,5 тыс. руб./т. При этом компания планирует придерживать продажи. «Мы всегда так делаем, поскольку есть свой элеватор», — поясняет он. В результате такая стратегия позволяет реализовывать пшеницу твердых сортов по цене в 15 тыс. руб./т.

По мнению директора компании «Зерно жизни» Андрея Зорина, рекордный урожай никак не повлияет на ее бизнес: уменьшение цены будет компенсировано высоким сбором. «В основном мы получили третий класс пшеницы. С качеством у нас уже четыре года все нормально», — доволен он.

Темпы экспорта ниже, чем необходимо

Хуже всего большой сбор влияет на трейдеров и экспортеров. «Им приходится работать с минимальной маржой, если не с нулевой или даже отрицательной, — знает Владимир Петриченко. — В целом в этом сезоне экспорт идет медленнее, чем в прошлом, хотя при существующих запасах вывозить нужно явно больше». Динамика поставок в этом сезоне пока вызывает беспокойство, соглашается Скурихин. В ноябре она была на 6,1% ниже, чего годом ранее, при более высоком экспортном потенциале — НСЗ оценивает его в 40 млн т. «Если прогнозные показатели вывоза не будут реализованы в полной мере, то это может крайне негативно отразиться на ценовой конъюнктуре внутреннего рынка», — предупреждает эксперт.

Петриченко в ноябре оценивал потенциал вывоза более чем в 42 млн т с учетом риса и зернобобовых агрокультур. «Сможем ли мы его реализовать — сложный вопрос. Пока отправили за рубеж чуть больше 13 млн т, — говорил он тогда. — Этого мало, поставки должны идти активнее. Инфраструктура наших портов и терминалов позволяет отгружать 4,5−5 млн т в месяц, но мы до сих пор не вышли на эту мощность».

По данным «Русагротранса», сложившаяся ценовая конъюнктура и снижение качества зерна привели к уменьшению экспорта пшеницы в июле-октябре до 10,8 млн т против 11,22 млн т за аналогичный период прошлого года. В целом, в том числе из-за падения поставок ячменя и кукурузы, вывоз зерна из России в этот период снизился до 13,3 млн т против 14,5 млн т в сезоне-2015/16.

В ноябре «Русагротранс» понизил прогноз экспортА зерна до 34,2 млн т (августовский прогноз — 37 млн т) против 34,2 млн т в сезоне-2015/16. Оценка по пшенице — 27 млн т (24,8 млн т в прошлом сельхозгоду). Пиковые объемы поставок приходятся на август и сентябрь. В начале сезона месячные объемы отгрузок были ниже, чем в прошлом. «Уже в октябре мы столкнулись с проблемой неблагоприятной погоды в малых портах, где из-за сильного ветра снизился уровень воды, также начались традиционные шторма, которые мешают работе глубоководных портов на Черном море, — знает Павенский. — В дальнейшем — до марта — будут снижаться объемы отгрузок из Азовского моря и, соответственно, рейдовой перевалки, а уже ближе к концу сезона спрос на мировом рынке начнет падать».

По итогам июля-октября — ключевого периода для экспорта — отставание от прошлого года составило 1,2 млн т, поэтому выйти на прогнозируемые некоторыми экспертами 40 млн т и выше нереально, резюмирует Павенский. Хотя многое будет зависеть от курса рубля. Так, в прошлом сезоне его существенное ослабление на фоне падения нефтяных цен привело к рекордным объемам месячных поставок в феврале-марте 2016-го, добавляет эксперт. В ноябре за счет роста мировых цен, в том числе на российскую пшеницу, до $182/т FOB и ослабления рубля до уровня 64 руб. за $1 и выше вывоз стал постепенно выходить на более-менее приемлемые уровни доходности в $2−3/т, заключает он.

Ситуация с качеством зерна к концу года должна улучшиться, прогнозирует Державин. Фураж рано или поздно закончится (сейчас он также активно экспортируется, занимая нишу около 4−5%), и на экспорт в итоге будет отправляться чистый четвертый (протеин 12,5%) и третий (протеин 13,5%) класс пшеницы, запасы которой более чем достаточны, чтобы обеспечить очередной рекорд экспорта. Главное, чтобы рынок позволил вывезти такие объемы.

Конкурентная мировая цена и курс национальной валюты позволяют сохранять оптимизм относительно реализации планов по экспорту, этому также способствует отмена вывозной пошлины на пшеницу. По итогам этого сезона смогут заработать не только производители зерна, но и компании смежных отраслей: предприятия хранения, переработки, экспортеры, транспортники, уверен Скурихин.