Рекорду, во-первых, способствовал высокий урожай, собранный в 2015 году, — почти 105 млн т. Больше — 108,2 млн т — было только в 2008-м. Во-вторых, позитивно повлияла благоприятная ценовая конъюнктура: несмотря на то, что в течение первой половины сезона-2015/16 цены на зерно на внутреннем рынке из-за девальвации рубля росли, экспортные уровни складывались ниже, чем в 2014/15-м и чем у основных конкурентов. Наше зерно очень часто дешевле, чем у Франции и стран Восточной Европы (Румынии, Болгарии, Украины), при этом Россия конкурирует с этими государствами на своих главных рынках — в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Более доступная цена делала российское зерно привлекательным для покупателей. Нужно отметить, что рекордный объем вывезли, несмотря на действие экспортной пошлины на пшеницу, введенной еще в 2015 году.

Основными импортерами нашего зерна по-прежнему остаются Египет и Турция. В 2015/16 сельхозгоду торговля шла так же активно, несмотря на различные политические разногласия с ними: охлаждение отношений с Египтом произошло из-за теракта на борту российского самолета, с Турцией — после того, как ВВС страны сбили Су-24, входивший в российскую авиационную группу в Сирии. Значительно нарастили объемы закупок такие страны, как ЮАР, Нигерия, Бангладеш, Корея и, например, Нидерланды. Страновое разнообразие говорит о росте популярности российского зерна: если еще несколько лет назад счет стран-покупателей зерна шел на десятки, то теперь география поставок расширилась до всего мира. Однако в первую очередь это происходит благодаря низкой стоимости. Покупатели предпочитают платить меньше, часто в ущерб качеству — оно у нас по-прежнему на не самом высоком уровне.

Сможет ли Россия превзойти рекорд в сезоне-2016/17 — пока вопрос. Урожай прогнозируется самым высоким за всю новейшую историю страны — не менее 115−116 млн т в чистом весе. Казалось бы, вслед за сбором должны расти и объемы вывоза. Но в первые месяцы нового сельхозгода темп экспорта отставал от прошлогоднего на 5−7%. Минсельхоз в ноябре все еще был оптимистичен и рассчитывал на 40 млн т. Но некоторые эксперты и участники рынка постепенно стали корректировать свои прогнозы до 37−39,5 млн т. Причин сдерживания вывоза несколько: низкая мировая ценовая конъюнктура, укрепление рубля, неблагоприятные погодные условия в зонах черноморских портов и терминалов Волго-Дона и та же экспортная пошлина на пшеницу, которая была отменена только в конце сентября. Кроме того, некоторое время отгрузки сдерживали требования Египта по нулевому содержанию спорыньи в пшенице. Из-за этого условия страна не закупила около полумиллиона тонн. Да и в целом качество нашего зерна в этом году заметно ниже, чем в последние несколько лет: обильные осадки в отдельных регионах Юга и Центра в конце весны и летом привели к росту доли фуража.

Эксперты прогнозируют, что вывоз активизируется к концу зимы, когда будет пройден сложный погодный период. Если этого не произойдет, то избыток урожая начнет давить на внутренний рынок и станет причиной проседания цен. Сельхозпроизводителям такая ситуация вряд ли добавит оптимизма и может подтолкнуть их к пересмотру севооборотов в пользу более рентабельных и дефицитных масличных агрокультур. А это уже будет угрожать планам Минсельхоза «не снижать показатель этого сезона и по возможности улучшить результат» по сбору зерна в следующем году.