

В августе со стартом свеклосахарного сезона-2016/17 рынок заговорил о рекордном производстве свекловичного сахара. Прогнозируемый высокий урожай сахарной свеклы может дать стране до 5,6 млн т сахара. C учетом объемов импорта и в случае отсутствия экспорта, даже несмотря на увеличение потребления этого продукта до 5,85 млн т c 5,5 млн т всего пять лет назад (по данным ИКАР), Россия рискует столкнуться с перепроизводством.