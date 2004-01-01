Главное событие, сентябрь 2016: Bayer купил Monsanto

В результате слияния в мире появится крупнейший производитель семян и пестицидов c капитализацией $120 млрд. Причем, как отмечают эксперты, медицинский бизнес, с которым до сих пор ассоциируется Bayer, теперь будет менее важен в структуре выручки объединенной компании, чем сельское хозяйство.

Впервые предложение о поглощении Monsanto, рыночная капитализация которой на тот момент превышала $40 млрд, немецкий холдинг сделал в мае 2016 года. В течение нескольких месяцев компании провели ряд закрытых переговоров, в результате чего стоимость предложения акционерам американского производителя выросла со $122 до $128 за акцию. Пакет был продан за $66 млрд. Цена предполагает премию в 44% по сравнению с котировками на закрытие торгов 9 мая, за день до того, как Bayer направила Monsanto первое предложение о покупке. В дополнение к определенным потенциальным обязанностям перед регуляторами немецкий концерн предложил компенсацию в размере $2 млрд в случае, если сделка не получит одобрение антимонопольных органов. Ее закрытие ожидается до конца 2017 года. Финансирование сделки планируется из заемных и собственных средств. Последние в размере около $19 млрд будут обеспечены посредством выпуска конвертируемых облигаций Bayer, а также акций с подписными правами для акционеров. Промежуточное финансирование в объеме $57 млрд обеспечивается банками BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC и JP Morgan.

Согласно открытым данным, Bayer занимает второе место по производству средств защиты растений с долей рынка в 18%, уступая лидеру — компании Syngenta — всего один процент. Monsato является ведущим производителем семян (26% рынка, на втором месте — DuPont с 21%). Компании рассчитывают, что слияние позволит объединить их инновационные возможности и научно-исследовательские платформы. Годовой бюджет в области исследований и разработок составит примерно €2,5 млрд.

Сделка Bayer и Monsanto отражает общемировую тенденцию к консолидации активов на рынке семян и пестицидов. В прошлом году о слиянии объявили DuPont и Dow Chemicals Company. Производители с суммарной капитализацией около $120 млрд на момент создания номера еще ждали одобрения регуляторов в Европе и Америке, чтобы объединить бизнесы. Сельскохозяйственные подразделения (в 2014 году они принесли родительским компаниям почти $20 млрд) будут выделены в отдельную фирму. В феврале Китайская национальная химическая корпорация сделала предложение о покупке за $43 млрд швейцарской Syngenta (крупнейший европейский производитель семян и сельхозхимии с оборотом $13,4 млрд в 2015 году). В августе сделка была одобрена регуляторами. Также в сентябре о слиянии объявили два крупных канадских производителя удобрений Potash Corp. и Agrium. Вместе они будут стоить больше $25 млрд.