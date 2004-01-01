Главное событие, октябрь 2016: Конец «Разгуляя»

Суд включил долг холдинга перед заявителем в третью очередь реестра требований кредиторов. Объем задолженности составляет 624,6 млн руб. Долг возник по договору от 24 июня 2009 года, по которому Внешэкономбанк предоставил «Разгуляю» кредит на пять лет для модернизации производственных мощностей. Позднее права требования по договору банк уступил «Русагро». Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на апрель 2017 года.

В прошлом «Разгуляй» контролировал около 340 тыс. га сельхозземель. В его составе было 10 сахарных заводов общей мощностью переработки более 4 млн т сахарной свеклы и 1,4 млн т сахара-сырца в год, 12 элеваторов на 2,3 млн т зерна, шесть мукомольных предприятий, три крупяных завода и молочно-консервный комбинат. Холдинг стал одной из первых и немногочисленных российских публичных компаний агросектора.

Финансовые проблемы у «Разгуляя» начались в 2009 году, когда он допустил дефолт по облигациям на 8 млрд руб. В 2012-м в совет директоров группы вошли представители Внешэкономбанка. В прошлом году почти 34 млрд руб. долга перед ВЭБом и 19,97% принадлежавших ему акций выкупила «Русагро». В июне этого года последняя обратилась в арбитраж с иском о признании «Разгуляя» банкротом, в июле аналогичное заявление поступило и от самого «Разгуляя».

С начала этого года холдинг активно продавал свои активы, чтобы выплатить имеющиеся долги, и к сентябрю утратил контроль над 21 предприятием. Часть из них приобрела компания бизнесмена Вадима Мошковича (три сахарных завода, предприятие по переработке гречихи и 90 тыс. га земли), заплатив суммарно свыше 8 млрд руб. Еще четыре бывших сельхозактива «Разгуляя» перешли к кипрской Foumaro Holdings Ltd. Также активы холдинга были куплены «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева, компанией «Доминант», концерном «Покровский», холдингом «Степь» (АФК «Система»).

В сентябре «Разгуляй» и «Русагро» намеревались заключить мировое соглашение в деле о банкротстве первого. Однако, как было заявлено в суде, сделать это не получилось. В результате представитель «Русагро» поддержал заявление о несостоятельности группы и введении в ее отношении процедуры банкротства. Холдинг Мошковича получил от продажи активов «Разгуляя» 15 млрд руб. Как подчеркнул гендиректор «Русагро» Максим Басов, компания выручила от сделки больше, чем потратила на нее. Окупить затраты на активы группы компания рассчитывает менее чем за два года.

Ситуация с «Разгуляем» в очередной раз доказывает, что стратегия построения крупного агрохолдинга не всегда себя оправдывает. Объединяя несколько различных бизнесов, пусть даже только в агросекторе, но в разных регионах страны, компания увеличивает риски потери контроля над каждым из сегментов, повышает финансовую нестабильность холдинга в целом. Рынок уже наблюдал падение АПК «ОГО», «Сахо», «Иволги» и других. Теперь завершается история «Разгуляя». Кто следующий?