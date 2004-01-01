Главное событие, ноябрь 2016: Агропром переписали

В целом результаты подведут только через год — в четвертом квартале 2017-го, окончательные данные станут доступны еще позже — в конце 2018-го. Насколько они будут востребованы и актуальны через два года — большой вопрос. На подготовку и организацию ВСХП было направлено 12,7 млрд руб.

Предыдущая перепись в агросекторе проводилась десять лет назад. Тогда Минсельхоз отмечал, что благодаря ей удалось выявить проблемы учета и использования сельхозземель, было отмечено сокращение стада скота. Неожиданным стал вывод, что в личных подсобных хозяйствах стали выращивать больше цветов, а не картофеля.

От переписи-2016 отраслевые эксперты и бизнес-сообщество тоже ждут сюрпризов, хотя и вполне предсказуемых. Достоверность статистики в сельском хозяйстве — в частности, объемы производства в ЛПХ — давно вызывает сомнения и нарекания. Особенно это актуально для молочного сектора. Так, согласно Росстату, по итогам прошлого года в стране было 8,4 млн коров, из которых почти 3,9 млн, или свыше 46%, содержалось в хозяйствах населения. Их доля в валовом надое страны (30,8 млн т в 2015-м) равнозначна — около 45%, 14 млн т. При этом показатель товарности молока в прошлом году едва превысил 65%, то есть на переработку поступило лишь около 20 млн т. Конечно, какой-то объем сырья ЛПХ продают не молокозаводам, а прямым потребителям, что-то перерабатывают сами, делая домашние творог, сметану и т. п. , но маловероятно, что этот объем превышает 10 млн т. Тем более что дефицит сырья в секторе оценивается в 7−8 млн т, а уровень потребления молочных продуктов существенно ниже рекомендованного Минздравом — 239 кг/чел. в 2015-м при норме в 329 кг/чел.

Перепись может помочь приблизить показатели к реальности, правда, это вряд ли существенно повлияет на рынок. Имеющие значения показатели по товарному молоку в целом должны быть достоверными, поскольку эти объемы фиксируются транспортными накладными, налоговыми и другими документами. Несколько лет назад, когда к переписи только готовились, некоторые эксперты и участники рынка предполагали, что когда станут известны реальные данные по наличию скота и надоям, которые наверняка окажутся ощутимо меньше тех, что сейчас дает Росстат, государство обратит большее внимание на сектор. Однако сейчас это кажется маловероятным: даже если статистика подтвердит, что ситуация с производством молока действительно очень плохая, дополнительные средства на поддержку отрасли почти наверняка не выделят: денег на это в бюджете нет.

Похожая ситуация с производством картофеля. Из 33,6 млн т, собранных в прошлом году, 26 млн т пришлось на долю ЛПХ, а это свыше 77%! Доля товарности в секторе не достигает и 26%. Правда, учитывая небольшой объем импорта (менее 1 млн т по итогам 2015-го), можно предположить, что картофель на приусадебных участках все же выращивают, хотя столь значительные объемы все же кажутся сомнительными.