

По многим агрокультурам результаты превзошли ожидания как Минсельхоза, так и экспертов. Страна получила сразу несколько рекордов. Самый главный из них — по зерну. На середину ноября в России было намолочено 122,1 млн т в первоначально оприходованном весе против 107,8 млн т в 2015-м. По оценке агроведомства, в чистом весе итоговый урожай превысит 118 млн т.