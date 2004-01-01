Хорошим результатам способствовала благоприятная погода
Фото: Легион-Медиа
Фото: Легион-Медиа
Главное событие, декабрь 2016: Урожай-2016
Старту уборочной кампании в уходящем году благоприятствовала хорошая погода. В первые недели сбор шел с опережением темпов прошлого года почти в два разаАгроинвестор, декабрь 2016
По многим агрокультурам результаты превзошли ожидания как Минсельхоза, так и экспертов. Страна получила сразу несколько рекордов. Самый главный из них — по зерну. На середину ноября в России было намолочено 122,1 млн т в первоначально оприходованном весе против 107,8 млн т в 2015-м. По оценке агроведомства, в чистом весе итоговый урожай превысит 118 млн т.
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