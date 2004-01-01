Главное событие, июнь 2016: Продление эмбарго

Указ об этом «в целях защиты национальных интересов» президент Владимир Путин подписал 29 июня. Ответные санкции в отношении западных стран будут действовать до 31 декабря 2017-го.

После того, как стало известно о продлении торговых ограничений, министр сельского хозяйства Александр Ткачев выразил уверенность, что этот шаг позитивно повлияет на АПК, позволит планировать инвестиции в отрасль, повышать качество и конкурентоспособность российских продуктов питания. Ответные меры впервые продлеваются сразу на полтора года. В 2015-м Россия ограничилась пролонгацией на год — до 5 августа 2016-го.

Пока список сельхозпродукции и продовольствия расширять не планируется, речь идет только о сохранении существующих мер. Наоборот, правительство даже смягчило режим запрета и разрешило ввоз говядины, мяса птицы и овощей, которые будут использоваться для выпуска детского питания. Минсельхоз будет определять объем ввоза на основе анализа потребностей, заявляемых производителями, и наличия необходимого сырья в России и в странах, не подпавших под ограничения.

По оценке Минэкономразвития, общая сумма потерь ЕС от санкционного противостояния с Россией может достигать €40−50 млрд в год. По данным ведомства, Евросоюз, США, Канада, Норвегия и Австралия из-за продовольственного эмбарго потеряли рынок сбыта на $8,6 млрд в год.

Минсельхоз считает, что запрет нужно продлить и после 2017 года. По мнению главы ведомства, два года действия эмбарго помогли российским сельхозпроизводителям, но при этом не привели к росту инфляции и пустым полкам в магазинах. В этом году темп увеличения инфляции действительно замедлился: если в первом полугодии 2015-го цены на продовольствие в среднем выросли более чем на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го, то за январь-июнь текущего — на 6,3%. Тем не менее продовольственная инфляция налицо. Причем заметнее всего дорожают именно товары из санкционного списка: по данным Росстата, рыба и морепродукты — почти на 10% (за первое полугодие 2016-го по отношению к тому же периоду 2015-го), молоко и молочная продукция — на 7,5%, сливочное масло — на 6%. Стагнация потребительских цен в этом году наблюдается по мясу и плодоовощной продукции. Это обусловлено как увеличением собственного производства, так и снижением потребления из-за сокращения покупательной способности: население беднеет и тратит меньше денег на продукты питания.

Эмбарго действительно способствовало притоку инвестиций в импортозамещающие отрасли сельского хозяйства: по расчетам «Агроинвестора», в 2015 году вложения в основной капитал агропрома увеличились примерно на 4,4% к уровню 2014-го. Инвесторы продолжают анонсировать мясные и молочные проекты, строительство теплиц. Минсельхоз и отраслевые союзы рапортуют об увеличении объемов производства мяса (за девять месяцев этого года в натуральном выражении в птицеводстве рост составил 3,3%, в свиноводстве — 10%), сборов тепличных овощей (за десять месяцев — на 20%). Также инвесторы считают интересным, например, производство сыра, в том числе редких для России сортов: моцареллы, пармезана, с плесенью и пр. Многие крупные и мелкие производители либо уже реализуют, либо планируют такие проекты.

Аграрии подтверждают, что введение торговых ограничений повышает спрос на их продукцию, поэтому есть желание увеличивать производство и осваивать новые сектора. Но при этом они опасаются отмены контрсанкций и возвращения импортных продуктов на российский рынок. Многие готовятся к этому уже сейчас и разрабатывают «оборонительные» стратегии.

Эмбарго выявило слабые места в российском АПК. Противники ответных санкций говорят, что ограничение конкуренции на агропромышленных рынках может оказать отечественным сельхозпроизводителям медвежью услугу, если они не будут стремиться совершенствовать производство. Основными проблемами по-прежнему будут оставаться высокая себестоимость отечественной продукции, устаревшие технологии и оборудование, неразвитая логистика.