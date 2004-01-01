

Предполагается, что она станет частью госпрограммы развития сельского хозяйства и начнет действовать с 2017 года, правда, к середине ноября документ еще не был утвержден. Кроме того, проект федерального бюджета на 2017−2019 годы не предусматривал финансирование экспортной подпрограммы. В октябре глава агроведомства Александр Ткачев оценивал ее стоимость в 11,5 млрд руб. на 2017−2020 годы.