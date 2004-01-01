Из-за девальвации рубля конкурентоспособность российской продукции за рубежом стала выше
Фото: Е. Кузьмина
Фото: Е. Кузьмина
Главное событие, май 2016: Программа поддержки экспорта
В мае Минсельхоз сообщил, что по поручению президента Владимира Путина разрабатывает подпрограмму по поддержке и развитию экспорта сельхозпродукции и продовольствияАгроинвестор, декабрь 2016
Предполагается, что она станет частью госпрограммы развития сельского хозяйства и начнет действовать с 2017 года, правда, к середине ноября документ еще не был утвержден. Кроме того, проект федерального бюджета на 2017−2019 годы не предусматривал финансирование экспортной подпрограммы. В октябре глава агроведомства Александр Ткачев оценивал ее стоимость в 11,5 млрд руб. на 2017−2020 годы.
Loading...
Написать комментарий