

Следующие закупки должны были пройти 13 апреля, однако они не состоялись. Остановить интервенции из-за сложившейся рыночной конъюнктуры вполне могли еще в марте: продажи в госфонд шли довольно вяло, хотя торги проводились лишь раз в неделю. Тем не менее в сезоне-2015/16 агроведомство рассчитывало закупить 2 млн т зерна, а в начале весны показатель был на уровне 1,6 млн т, поэтому интервенции продолжили. Но достичь плановой отметки все же не удалось, госфонд пополнили 1,77 млн т на 18,3 млрд руб.