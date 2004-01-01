Это не первая попытка агроведомства регулировать цены на молочном рынке путем покупки продукции в госфонд: идея интервенций прорабатывается с 2008 года. Вплотную к ее реализации министерство подходило в 2010-м, тогда предполагалось закупить около 300 тыс. т стерилизованного молока, сливочного масла и твердых сыров в пересчете на молоко, потратив 2,8 млрд руб., однако интервенции так и не начали. С тех пор вопрос их необходимости регулярно поднимался, в итоге в этом году они почти стали реальностью: старт закупок наметили на июль. Государство готово было приобрести до 10 тыс. т цельного и обезжиренного сухого молока и около 4 тыс. т сливочного масла, объем закупок мог составить до 3 млрд руб. Но затем интервенции решили перенести на осень, а потом вообще отложили до 2017 года. Правда, при этом расширили список продукции, добавив питьевое стерилизованное молоко, твердые, полутвердые и сверхтвердые сыры, а также полуобезжиренное сухое молоко.

Поскольку рынок ждал интервенций, они смогли повлиять на ценовую конъюнктуру, даже не начавшись. Предприятиям-переработчикам для участия в закупках необходимо пройти аккредитацию на бирже и заключить с производителями договор о поставках сырого молока по фиксированной цене, озвученный ориентир — 20,2 руб./кг. На этом фоне цены на сырое молоко снижались незначительно: в середине лета в среднем по стране оно стоило лишь на 5% дешевле, чем зимой — 22,4 руб./кг за высший сорт в июле против 23,6 руб./кг в феврале. Если цены молока для производства продукции, которая пойдет в госфонд, будут выше рыночных, то, безусловно, интервенции станут интересны производителям сырья. Но при этом и закупочные цены на продукцию должны устраивать переработчиков, и не факт, что оба фактора будут совпадать.