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Минсельхоз предложил экспортировать зерно через биржу
И одновременно увеличить скидку на перевозкуЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, декабрь 2016
Минсельхоз России предлагает рассмотреть возможность введения биржевого механизма при экспорте зерна. Об этом заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик. Чтобы заинтересовать экспортеров в этом механизме, Минсельхоз предложил увеличить скидку на перевозку экспортного зерна. «Сейчас обсуждается вопрос работы с РЖД. В тот момент, когда у нас внешний рынок не такой интересный для экспорта и ареал экспортных сельхозтоваропроизводителей ограниченный с учетом транспортной составляющей, то, может быть, мы предложим совместно с коллегами и РЖД рассмотреть вопрос увеличения скидки на перевозку для наших экспортеров, но при этом чтобы это проходило через биржу», — сказал Волик (цитата по RNS). Сейчас действует скидка порядка 11% на перевозки зерна на расстояние до 600 км, Минсельхоз хотел бы продлить ее или увеличить.
Кроме того, в ведомстве считают необходимым и часть интервенционных сделок на рынке зерна проводить через биржевые торги. «В этом случае участники интервенций увидят, что это механизм более прозрачен и понятен, чем действующий. Для них это не должно быть дорого. Мы также думаем, что в этом случае логистическая структура начнет развиваться более цивилизованно», — приводит «Интерфакс» слова чиновника.
Введение биржевого механизма возможно, так как на Московской бирже уже организованы торги по зерну форвардными контрактами, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Однако для того, чтобы внутренние продавцы или экспортеры пошли на биржу, им нужно дать какие-то преференции. «Во-первых, чтобы государство компенсировало дополнительные затраты по регистрации сделки. Во-вторых, чтобы те сделки, которые проводятся через биржу, шли по некому упрощенному порядку возмещения НДС. Сейчас возмещение НДС экспортерам занимает очень длительный период, но если дадут гарантию, что НДС в течение трех месяцев будет возмещен, тогда на биржу, я думаю, выстроится очередь экспортеров», — сказал «Агроинвестору» Корбут.
Торги по зерну форвардными контрактами на Московской бирже стартовали 29 декабря 2015 года. В 2017 году ожидается запуск торгов товарными фьючерсами. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос биржевой торговли сахаром — по словам директора департамента товарного рынка Московской биржи Михаила Орленко, первые сделки могут быть проведены уже в январе 2017 года. Организатором торгов сахаром, как и в случае с зерном, будет выступать Национальная товарная биржа (входит в Московскую биржу), центральным контрагентом и клиринговой организацией — банк «Национальный клиринговый центр». Замглавы ФАС Андрей Цыганов также предложил рассмотреть возможность биржевой торговли подсолнечным маслом и мясом.
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