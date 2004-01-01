Минсельхоз России предлагает рассмотреть возможность введения биржевого механизма при экспорте зерна. Об этом заявил глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик. Чтобы заинтересовать экспортеров в этом механизме, Минсельхоз предложил увеличить скидку на перевозку экспортного зерна. «Сейчас обсуждается вопрос работы с РЖД. В тот момент, когда у нас внешний рынок не такой интересный для экспорта и ареал экспортных сельхозтоваропроизводителей ограниченный с учетом транспортной составляющей, то, может быть, мы предложим совместно с коллегами и РЖД рассмотреть вопрос увеличения скидки на перевозку для наших экспортеров, но при этом чтобы это проходило через биржу», — сказал Волик (цитата по RNS). Сейчас действует скидка порядка 11% на перевозки зерна на расстояние до 600 км, Минсельхоз хотел бы продлить ее или увеличить.

Кроме того, в ведомстве считают необходимым и часть интервенционных сделок на рынке зерна проводить через биржевые торги. «В этом случае участники интервенций увидят, что это механизм более прозрачен и понятен, чем действующий. Для них это не должно быть дорого. Мы также думаем, что в этом случае логистическая структура начнет развиваться более цивилизованно», — приводит «Интерфакс» слова чиновника.

Введение биржевого механизма возможно, так как на Московской бирже уже организованы торги по зерну форвардными контрактами, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Однако для того, чтобы внутренние продавцы или экспортеры пошли на биржу, им нужно дать какие-то преференции. «Во-первых, чтобы государство компенсировало дополнительные затраты по регистрации сделки. Во-вторых, чтобы те сделки, которые проводятся через биржу, шли по некому упрощенному порядку возмещения НДС. Сейчас возмещение НДС экспортерам занимает очень длительный период, но если дадут гарантию, что НДС в течение трех месяцев будет возмещен, тогда на биржу, я думаю, выстроится очередь экспортеров», — сказал «Агроинвестору» Корбут.

Торги по зерну форвардными контрактами на Московской бирже стартовали 29 декабря 2015 года. В 2017 году ожидается запуск торгов товарными фьючерсами. Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос биржевой торговли сахаром — по словам директора департамента товарного рынка Московской биржи Михаила Орленко, первые сделки могут быть проведены уже в январе 2017 года. Организатором торгов сахаром, как и в случае с зерном, будет выступать Национальная товарная биржа (входит в Московскую биржу), центральным контрагентом и клиринговой организацией — банк «Национальный клиринговый центр». Замглавы ФАС Андрей Цыганов также предложил рассмотреть возможность биржевой торговли подсолнечным маслом и мясом.