В Краснодарском крае стабилизировалась ситуация с африканской чумой свиней (АЧС), в связи с чем власти региона не видят оснований для введения карантина на вывоз зерна. Как сообщил замглавы администрации Краснодарского края Андрей Коробка, зерно было собрано в июле, а проблемы с АЧС появились в сентябре. «Поэтому здесь я не вижу никакой связи, чтобы мы могли накладывать карантин», — сказал Коробка.

Он выразил уверенность, что предпринятых мер достаточно, чтобы нормализовать и удержать под контролем ситуацию с АЧС. Краснодарским губернатором Вениамином Кондратьевым подписаны постановления о введении режима повышенной готовности на всей территории края, а также о введении ограничительных мер для борьбы с АЧС. В частности, сообщает краевой Минсельхозпрод, запрещен вывоз свиней с территории региона (за исключением внутрихолдингового перемещения) и свиноводческй продукции, не подвергнутой термической обработке (кроме продукции, произведенной на предприятиях с высокой степенью защищенности с территории края). Частным хозяйствам рекомендовано перейти на альтернативные виды животноводства, дано поручение запретить реализацию свинины непромышленной выработки без упаковки на ярмарках. Установлены посты на дорогах, ведущих к внешним границам Кубани, организовано дежурство ветеринарных специалистов.

В течение ноября 2016 года в Краснодарском крае зарегистрировано 10 вспышек вируса АЧС как среди домашних животных, так и на крупных свиноводческих комплексах. В частности, карантин введен на свинофермах «Дан-Куб» и «Кубанский бекон», входящих в агрокомплекс им. Н. И. Ткачева. 1 декабря Россельхознадзор рекомендовал региональной власти ввести на территории края карантин с ограничением вывоза продукции животноводства и растениеводства. Последний раз карантин по АЧС на территории Краснодарского края вводился в 2012 году, тогда вывоз продукции растениеводства был запрещен только из территорий очагов вируса.