Ущерб от вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в России на конец ноября превысил 1,2 млрд руб., что в 12,6 раза больше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза. В прошлом году, по официальным данным, ущерб равнялся 96,3 млн руб. Такой рост в министерстве объяснили существенным увеличением количества подсобных хозяйств, в которых зачастую пренебрегают правилами биобезопасности.

По состоянию на 28 ноября на территории России уничтожено 190,98 тыс. голов свиней в очагах АЧС, еще 57,94 тыс. голов отчуждено и уничтожено в так называемой первой угрожаемой зоне, то есть в радиусе 5 км от места вспышки. Кроме того, в Краснодарском крае не отчитались об отчуждении и уничтожении 52,11 тыс. голов свиней, в Волгоградской области — 5,17 тыс. голов. Как уточнили в министерстве, ущерб подсчитывается по средней сумме компенсации в 75 рублей за килограмм живого веса при среднестатистическом весе одной головы свиньи в 65 кг. За отчужденное из-за АЧС поголовья компенсации владельцам хозяйств выплачивают региональные бюджеты.

По данным Россельхознадзора на 15 ноября, в этом году среди домашних свиней зафиксировано уже 209 вспышек АЧС. Прямой ущерб производителям от АЧС с 2007 года, когда вирус АЧС появился в России Россельхознадзор оценивает в 5 млрд руб., а с учетом всех последующих убытков — десятками миллиардов. В Национальном союзе свиноводов (НСС) оценивают размер прямых убытков от АЧС в этом году в 1,5 млрд руб. «Плюс еще косвенные убытки — от закрытия границ, которые ведут к падению цен в этом районе и резкому росту цен в соседнем», — говорил «Агроинвестору» глава союза Юрий Ковалев. По подсчетам НСС, с 2007 года из-за АЧС в России вынужденно уничтожено уже около 2 млн свиней, общий размер убытков оценивается в 30 млрд руб.

При этом страховые компании страховать риски АЧС зачастую не готовы, признают в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). «Многие компании не соглашаются в регионах, где есть АЧС, страховать свиноводческие предприятия по субсидируемому страхованию, потому что это слишком большой риск. При этом свиноводческие предприятия заключают договоры добровольного страхования, по которым страхуют другие риски, но, как правило, это не АЧС, — например, другие заболевания, пожары, отравления и т. д. , или же существенно сокращается страховое покрытие», — сказал «Агроинвестору» президент НСА Корней Биждов. Чтобы решить эту проблему в НСА сейчас разрабатывают программу страхования рисков свиноводства, включающей риск АЧС, однако когда она заработает, сказать пока не могут. «Риски, связанные с АЧС, особенно в регионах с зарегистрированными вспышками, слишком высоки, и отдельно взятая страховая компания не может с такими рисками работать, ориентируясь только на собственное удержание. Вопрос перестрахования является ключевым и также непростым для решения на уровне отдельной компании, но если будет национальная программа, то для нее может быть проработано покрытие и обеспечено перестрахование на международном перестраховочном рынке», — отметил Биждов.

По статистике Минсельхоза, за третий квартал 2016 года поголовье свиней в России по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 7,1%. По данным НСС, с 2005 года объем промышленного производства свиного мяса и субпродуктов вырос в России более чем в шесть раз, с 2013 года — в два раза. По производству свиного мяса Россия находится на пятом месте в мире.