С декабря по июнь Россия должна экспортировать более 20 млн т зерна, чтобы освободить баланс от излишнего предложения. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе конференции «Свиноводство-2016: новые реалии — новые стратегии», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». «Еще никогда нашей стране не предстояло выполнить столь колоссальную задачу», — подчеркнул эксперт. В целом потенциал вывоза в сезоне-2016/17 ИКАР оценивает на уровне 38,4 млн т.

Рекордный урожай зерна в этом году привел к его рекордным запасам — около 48 млн т, на юге страны они достигли 16,3 млн т, поэтому зерно нужно как можно быстрее вывозить, говорит Рылько. «В силу разных причин запасы растут, идет давление на цены — они не повышаются. В краткосрочной перспективе это хорошо для животноводов, но плохо для производителей зерна», — отмечает он.

При этом в стране создан хороший задел для получения высокого урожая и в 2017 году: объем сева озимых может быть вторым в истории — 17,3 млн га. Больше — 17,5 млн га — было только в 2009-м. При этом по озимой пшенице показатель уже превысил результат семилетней давности, когда ей заняли 14,7 млн га. Под урожай-2017 агрокультурой засеяли 14,8 млн га. Доля озимых в хорошем состоянии высокая — более 14 млн га, в плохом — менее 1 млн га, следует из данных ИКАР. Для сравнения, годом ранее в хорошем состоянии было примерно 10 млн га озимых, в плохом — почти 2 млн га.

Тем не менее, это не гарантирует высокого сбора в следующем году. Например, в рекордном по севу озимых 2009 году до мая 2010-го они были в очень хорошем состоянии, но в итоге из-за засухи случился неурожай, напомнил Дмитрий Рылько. Тогда сбор сократился более чем на 37% и составил всего 60,9 млн т.