В период с июля по ноябрь 2016 года Россия значительно увеличила экспорт пшеницы в страны Северной Африки. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, за пять месяцев в Марокко поставлено более 500 тыс. т пшеницы, что в 4,3 раза больше, чем за весь предыдущий сезон (119 тыс. т). На днях из морского порта Кавказ в Марокко вышло судно с очередной партией объемом 25,3 тыс. т.

В Египет, традиционно крупнейший торговый партнер России на мировом зерновом рынке, за пять месяцев текущего сезона вывезено около 1,5 млн т российской пшеницы (за весь предыдущий сельхозгод — 6,2 млн т). Ливия с июля по ноябрь приобрела 219 тыс. т пшеницы (в сельхозгоду 2015/2016 — 374 тыс. т). Еще 62,5 тыс. т пшеницы закупил Алжир (в сельхозгоду 2015/2016 экспорт из России отсутствовал), 106 тыс. т — Тунис (в прошлом сезоне — 80 тыс. т).

Страны Северной Африки ранее назывались перспективными рынками сбыта российской зерновой продукции. Основным их поставщиком традиционно выступала Франция, однако в этом году из-за постоянных дождей во Франции урожай пшеницы оказался самым низким за последние 30 лет — 29,7 млн т. В результате, по данным FranceAgrimer, в июле-октябре 2016 года Франция экспортировала 1,94 млн т мягкой пшеницы, что на 28% меньше аналогичного показателя прошлого года. В том числе поставки в Марокко снизились на 48%, до 31,8 тыс. т, в Алжир — на 44%, до 893,6 тыс. т. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в сезоне 2016/2017 Марокко импортирует 5 млн т пшеницы, Алжир — 8,2 млн т, Египет — 11,8 млн т.

По данным Минсельхоза России на 7 декабря, с начала сезона Россия экспортировала зерна в объеме 17,75 млн т (в том числе 13,92 млн т пшеницы), что на 0,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. У Федерального центра оценки безопасности и качества зерна оперативные данные немного выше: на 5 декабря вывезено 17,9 млн т зерновых культур, в том числе 14 млн т пшеницы. По итогам сельхозгода в Минсельхозе России прогнозируют экспорт пшеницы в объеме 28 млн т, в ИКАР рассчитывают на 28,5 млн т, в «СовЭконе» — на 29 млн т, в «ПроЗерно» — на 31,2 млн т.