В течение февраля цены на пшеницу на территории России продолжали снижаться. По данным «Спеццентручета в АПК», к 6 марта месячное падение стоимости пшеницы третьего класса составило 0,9%, продовольственной пшеницы четвертого класса — 0,7%, фуражной пшеницы — 0,5%. К этой дате средняя цена российских производителей пшеницы третьего класса равнялась 9,64 тыс. руб./т, что на 8,3% ниже уровня аналогичного показателя прошлого сезона, четвертого класса — 8,36 тыс. руб./т (снижение на 15,1%), фуражной пшеницы — 7,85 тыс. руб./т (минус 13%).



Падение цен на зерновые агрокультуры, в том числе пшеницу, происходило и в течение этой недели. Как свидетельствуют данные Национального союза зернопроизводителей, понижательный тренд наблюдался на всей территории России, за исключением фуража на Урале и в Поволжье. При этом в Центральном федеральном округе продовольственная пшеница третьего класса за неделю подешевела сразу на 300 руб./т (до 9−10,6 тыс. руб./т), в то время как цена пшеницы четвертого класса опустилась на 150 руб./т (7,5−8,8 тыс. руб./т), а стоимость пшеницы пятого класса осталась на уровне прошлой недели — 6,3−7,3 тыс. руб./т. На Урале пшеница третьего класса потеряла 150 руб./т, в то время как четвертый класс в цене не изменился, а пятый даже прибавил 100 руб./т. В Сибири снижение третьего и четвертого классов составило 150 руб./т и 75 руб./т, пятый класс остался без изменений.



Только в экспортных южных регионах стоимость пшеницы третьего класса за неделю сохранилась, при том что четвертый класс упал на 25 руб./т, а фуражная пшеница подешевела на 100 руб./т. В Поволжье цены на все три класса за неделю не изменились.



Рекордный урожай и рубль

Удешевление пшеницы в целом происходит на фоне ее рекордного урожая, который на 19% превысил уровень предыдущего сезона и составил 73,3 млн т, и, как следствие, рекордного предложения. «После традиционного летне-осеннего снижения цен, во время которого стоимостные показатели с начала уборочной кампании значительно опустились в зависимости от региона на 1,5−2,5 тыс. руб./т, цены зернового рынка постепенно стабилизировались, в том числе благодаря начавшим работу с 19 августа 2016 года зерновым закупочным интервенциям», — сказал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Однако после приостановки интервенций 19 декабря цены вновь пошли вниз, а период подготовки к весенним полевым работам активизировал реализацию сельхозпредприятиями остатков зерна на внутреннем рынке, что без поддержки зерновых интервенций не могло не сказаться на уменьшении ценовых показателей. «В результате активное снижение стоимости зерновых агрокультур, в том числе мукомольной пшеницы, составило от 250 руб./т до 600 руб./т», — отметил Скурихин. Другой фактор — укрепление рубля, которое, как сообщил ранее на этой неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев, усложняет аграриям конкуренцию с импортной продукцией и затрудняет выход на внешние рынки.



Что же касается пшеницы третьего класса, то ее наиболее быстрое удешевление в последние недели связано с появлявшимися ранее сообщениями о возможном дефиците продовольственной пшеницы в этом сезоне, прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. «История с возможной нехваткой продовольственной и качественной пшеницы была несколько раздута и перегрета. Премия за нее стала слишком высока, и в настоящее время, я думаю, цена просто возвращается к нормальному показателю», — сказал Сизов.



Сильное снижение цен на пшеницу третьего класса, причем с повышенной клейковиной, в последнее время происходит в Сибири. Например, ее стоимость в первой половине марта почти сравнялась с четвертым классом в Алтайском крае, где к концу зимы аграрии, столкнувшись с ослаблением спроса и не дождавшись роста цен, резко увеличили предложение качественной пшеницы. «Они традиционно держат именно третий класс, предпочитая продавать его во второй половине сезона в надежде на более выгодную цену. И в последнюю неделю как раз возникло более высокое предложение третьего класса, так как именно его стали продавать в первую очередь. Однако Алтайский край — не показательный регион, как и в целом регионы Сибири, где, в основном, производят продовольственную пшеницу, фуража там почти нет», — отметил Сизов.



Экспорт не оправдывает надежды

Еще один фактор, давящий на цены, — это невысокие темпы экспорта. Так, при росте урожая в этом сезоне на 19% объем вывоза пшеницы к 8 марта лишь на 2,7% превышал показатель прошлого сельхозгода, свидетельствуют оперативные данные ФТС России. При потенциале экспорта в 30 млн т с 1 июля 2016-го по 8 марта 2017-го за рубеж было отгружено 19,75 млн т пшеницы, из которых около 4,5 млн т поставили в Египет, около 2 млн т — в Турцию и 1,6 млн т — в Бангладеш. Однако, как сообщил «Агроинвестору» в пятницу гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, с 15 марта Турция приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки российской пшеницы, а также кукурузы и подсолнечного шрота. Таким образом, экспортерам придется поставлять в эту страну пшеницу с пошлиной в 130%, что фактически является заградительным уровнем. Впрочем, представитель Минсельхоза говорил «Агроинвестору», что «официальных заявлений от государственных структур Турции по данному вопросу озвучено не было». Вечером в пятницу агентство Bloomberg распространило заявление турецкого Минэкономразвития, в котором оно отрицает введение запрета на ввоз российской сельхозпродукции и отмечает, что «торговая политика Турции полностью соответствует правилам ВТО».



По мнению Сизова, ситуация вокруг экспорта в Турцию может оказать дополнительное негативное влияние на рынок. «Турция — это важный для России покупатель пшеницы и кукурузы, естественно, для рынка прекращение поставок является негативным фактором. Однако здесь, во-первых, очень много переменных и, во-вторых, не думаю, что введенные ограничения окажутся долгосрочными. По состоянию на середину дня пятницы никакого подтверждения от турецкой стороны отмены беспошлинных поставок нет, и велика вероятность того, что все-таки никаких длительных ограничений введено не будет», — предположил Сизов.



Избежать резкого падения

Как ранее рассказывал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, ситуация со снижением цен на зерно во второй половине сезона является ожидаемой и ни о какой положительной динамике сейчас речи не идет. «Мы об этом предупреждали еще в декабре, что текущая ситуация — и сам зерновой баланс, и темпы отгрузок — объективно ведут к риску снижения цен, причем мы опасаемся и предпринимаем все усилия, чтобы не случилось обвального падения. Чтобы не произошло как в 2009 году, когда цены рухнули более чем в три раза», — подчеркивал эксперт. Пока же, по словам Сизова, весьма вероятно, что снижение цен в центральной части страны и в Поволжье еще не закончилось.



Активная реализация сельхозорганизациями оставшегося зерна к концу сезона может привести к «затовариванию рынка» и резкому падению цен, добавляет Скурихин. Следствием может стать ограниченное финансирование весенних полевых работ, которые, как ранее подсчитал Минсельхоз, обойдутся аграриям в 334,8 млрд руб. «Также определенные решения аграрии сделают в отношении севооборота, а возможно и площади ярового клина», — отметил Скурихин. В то же время, по словам Сизова, если в каких-то регионах аграрии и попытаются заместить яровую пшеницу другими агрокультурами, то изменение площадей не будет существенным. «Перепады в посевных площадях яровой пшеницы обычно не столь высоки, так как ее сеют там, где у регионов мало альтернатив: в первую очередь, это Урал и Сибирь», — сказал Сизов.



По оценке Минсельхоза, яровые агрокультуры в этом сельхозгоду будут посеяны на 52,7 млн га. В частности, согласно прогнозу министерства, на 170 тыс. га до 3,06 млн га увеличатся площади кукурузы, на 79 тыс. га — сои (до 2,27 млн га), на 19 тыс. га — сахарной свеклы (до 1,12 млн га). В то же время яровой пшеницей будет засеяно 13,56 млн га, что на 148 тыс. га меньше показателя 2016-го. Озимыми зерновыми в России было засеяно 17,4 млн га — на 303 тыс. га больше, чем годом ранее, пшеница занимает более 85% в структуре площадей.

