В первой половине февраля экспорт зерна из России значительно сократился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, к 15 февраля вывезено 23,45 млн т зерновых агрокультур, что на 1,5% ниже, чем за такой же период прошлого сезона. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 18,25 млн т (+2,8% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы — 3,03 млн т (+26,6%), ячменя — 2,01 млн т (-42,2%).



К 1 февраля темпы экспорта превышали прошлый сельхозгод на 1,2%. За первые восемь месяцев сезона было вывезено 22,75 млн т зерна, таким образом, с 1 февраля по 15 февраля экспортировано лишь 700 тыс. т, что более чем в два раза ниже первой половины февраля 2016 года, констатирует «Спеццентручет в АПК». По его данным, с 1 по 12 февраля экспорт пшеницы упал в 1,9 раза, кукурузы — в 2,1 раза, ячменя — в 7,2 раза.



В феврале 2016 года Россия поставила за рубеж почти 3 млн т зерновых и, как прогнозировали в конце января эксперты аналитического центра «СовЭкон», во втором месяце этого года экспорт должен был находиться примерно на таком же уровне. Однако вмешались погодный и ценовой факторы. «Курс рубля укреплялся, при этом внутренние цены не корректировались, в результате чего особой доходности в экспорте не было. Еще больше ситуацию ухудшила погода: из-за штормов и холодов глубокие порты, в особенности в Новороссийске, в течение первых двух недель февраля очень плохо работали. Сейчас отгрузка пошла достаточно активно, но отставание все равно сохранится», — сказал «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.



По итогам февраля, ожидает он, экспорт составит 1,8−2 млн т против 2,75 млн т в феврале 2016-го. «Думали, что в марте будет под 3 млн т зерна. Но ввиду опять же укрепившегося рубля, рассчитываем, что вывоз составит 2,5−2,6 млн т против 2,78 млн т в марте 2016-го. И чем ближе к новому сезону, тем меньше вероятность того, что мы сможем превысить прошлый сельхозгод», — отметил Павенский. По его словам, по итогам сезона будет вывезено 35 млн т зерновых (из них 27−27,5 млн т пшеницы) против 33,9 млн т в сезоне-2015/16 (в том числе 24,6 млн т пшеницы).



В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что по первой половине февраля делать выводы о падении экспорта еще рано. «Да, за последнюю неделю есть определенное снижение, но к концу месяца ситуация может выправиться. Есть определенные ориентиры, например, в январе отгрузки зерна в адрес портов увеличились, и это значит, что февральские итоговые показатели могут быть выше», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Цены продолжают снижаться

Из-за укрепления рубля, а также рекордного урожая цены на пшеницу в первой половине февраля упали до трехмесячного минимума. Так, в европейской части страны пшеница 4-го класса подешевела до минимального значения со 2 ноября 2016 года, пшеница 3-го класса — до минимума с 16 ноября, сообщал в начале прошлой недели «СовЭкон».



В ходе минувшей недели цены на пшеницу еще немного снизились, информирует Минсельхоз: с 13 по 17 февраля в европейской части России пшеница 3-го класса стоила 10,31 тыс. руб./т (-0,3% к предшествующей неделе), 4-го класса — 8,53 тыс. руб./т (-0,3%), 5-го класса — 7,73 тыс. руб./т (-0,5%). В южной части страны цены на пшеницу упали на 0,4−1,4% до 10,57 тыс. руб., 9,23 тыс. руб. и 8,4 тыс. руб. за тонну соответственно. Еще более выраженной была динамика цен на рынке кукурузы — в центре страны за неделю они снизились на 2,2% до 8,16 тыс. руб./т, на юге — на 1,7% до 8,8 тыс. руб./т.



По словам Злочевского, ситуация со снижением цен является ожидаемой и ни о какой положительной динамике сейчас речи не идет. «Мы об этом предупреждали еще в декабре, что текущая ситуация — и сам зерновой баланс, и темпы отгрузок — объективно ведут к риску снижения цен, причем мы опасаемся и предпринимаем все усилия, чтобы не случилось обвального падения. Чтобы не произошло как в 2009 году, когда цены рухнули более чем в три раза», — подчеркнул эксперт. Для этого, по его словам, сейчас ведется работа над удешевлением логистики. «География транспортировки в этом сезоне сложная, так как качественное зерно находится за Уралом, в отдаленных от портов регионах. А возить его очень дорого, поэтому в первую очередь работаем над тем, чтобы облегчить доступ и повысить ликвидность этого зерна. Это стабилизирует рынок», — пояснил Злочевский.



17 февраля глава Минсельхоза Александр Ткачев также выразил надежду, что цены на зерно удастся сдержать. «Сегодня очень важно правильно распорядиться зерном и удержать цены, которые сегодня, к сожалению, стремительно снижаются. Тем не менее, я надеюсь, нам удастся это сделать», — приводит RNS слова министра. Ранее Минсельхоз предлагал снизить тарифы на железнодорожные перевозки зерна, чтобы успеть вывезти из страны весь объем, предназначенный для экспорта. В понедельник замглавы Центра фирменного транспортного обслуживания (филиал РЖД) Сергей Тугаринов сообщил, что такая скидка может быть введена при гарантированных объемах. Как сообщает ТАСС, РЖД рассчитывает договориться с Минсельхозом по этому вопросу в первом квартале 2017 года.



Согласно предварительным данным Росстата, в 2016 году Россия собрала рекордные 119,1 млн т зерна в весе после доработки, что на 13,7% больше уровня 2015 года. В том числе пшеницы — 73,3 млн т, что на 19% больше прошлогоднего показателя. К началу февраля в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях запасы зерна на 11,3% превышали уровень прошлого года, в том числе на 24% — на юге России и на 35% — на Северном Кавказе. По прогнозу ИКАР, переходящие запасы зерна на 1 июля 2017 года могут составить рекордные 22,5 млн т.

