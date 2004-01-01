По итогам 2016 года рентабельность производства зерна в России ожидается на уровне 20,3%, сообщил директор Департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании. «Но в различных регионах по-разному — от 28% до 12%. Тем не менее, зерно в целом рентабельно», — отметил Чекмарев.



Аграриям нужны дешевые деньги, чтобы снизить себестоимость производства зерна и сделать его доходным по всей стране, подчеркнул в ходе совещания глава агроведомства Александр Ткачев. По его словам, с этой точки зрения может помочь новая система льготного кредитования, а также «единая» субсидия: регионы смогут поддерживать повышение объема внесения удобрений, использование хороших семян для увеличения урожаев и качества зерна. «Хотим мы или нет, но издержки будут расти. Кроме удорожания ГСМ, удобрений и других средств производства мы зависим от курса доллара, мировой ценовой конъюнктуры, — напомнил министр. — За счет чего можно получить прибыль? Только за счет повышения объема и качества зерна». Нашим аграриям пока везет — помогает низкий курс и санкции, но рублевая рентабельность может постепенно сжиматься с рекордно высоких уровней, на которых она была в последние пару лет, до более низких показателей, сказал в ходе своего выступления на совещании гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



Рентабельность производства сои, по оценке Минсельхоза, составляет 34%, подсолнечника — 56%. «Это высокомаржинальные культуры, ими стоит заниматься», — указал Чекмарев, но, тем не менее, призвал не увеличивать посевы, а повышать урожайность масличных. Резерв ее роста минимум на 5 ц/га в стране есть, сказал он. По данным агроведомства, в 2016 году средняя урожайность сои составила 15,5 ц/га, подсолнечника — 15,9 ц/га.



Рентабельность производства сахарной свеклы в 2016 году, оценочно, составила 35%. «Цены неплохие. Единственная просьба: на той площади в пределах 1 млн га, которую мы засевали в последние годы, надо остановиться. Регионы это должны контролировать. Не нужно больше увеличивать посевы, иначе цена упадет и снова бросим сеять. Необходимо пока остановиться и по мощности, и по продаже этой агрокультуры», — прокомментировал результаты уборочной кампании Чекмарев.



«У нас очень много шараханий по всей стране, бессистемный подход, поэтому возникает перепроизводство то картофеля, то других агрокультур», — заметил Ткачев. Цены постоянно будут то падать, то расти, но не нужно сразу бросаться производить ту или иную агрокультуру, рынок которой в моменте выглядит привлекательным, обратил внимание министр.



В целом, по данным агроведомства, объем производства продукции растениеводства в 2016 году составил 3 трлн руб. На экспорт отправлено продукции на 560 млрд руб. при импорте в 786 млрд руб. «Баланс, конечно, пока отрицательный — на 226 млрд руб., поэтому тут есть над чем поработать», — признал Чекмарев. Чтобы нынешние рекордные результаты отрасли не казались излишне позитивными, чиновник привел пример США, где на 58 млн га под зерновыми агрокультурами выращивается 443 млн т зерна, и Китая, где на 95 млн га производится 557 млн т зерна. «Конечно, мы выглядим очень бледно, бледнее некуда», — признал чиновник.



В 2017 году вся посевная площадь в России впервые за 15 лет превысит 80 млн га и составит 80,1 млн га, что более чем на 0,5 млн га больше показателя 2016-го. Яровые зерновые и зернобобовых агрокультуры планируется разместить на 31 млн га против 31,2 млн га в прошлом году. При этом посевы озимых прибавили около 300 тыс. га, превысив 17,3 млн га.



По последней оценке министерства, экспорт зерна в этом сельхозгоду достигнет 37,5 млн руб. «За многие годы для нашей страны достаточно 70 млн т зерна, 37,5 млн т можем смело продать и еще 13 млн т остается в запасе, для того чтобы или увеличить экспортный потенциал или оставить резерв на следующий год», — добавил Чекмарев.

