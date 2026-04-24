За девять месяцев сезона-2025/26 Россия экспортировала почти 37,8 млн тонн пшеницы

В новом сельхозгоду прогнозируется снижение мирового производства пшеницы из-за сокращения площадей и урожайности

Экспорт пшеницы из России в июле-марте сезона-2025/26 составил 37,76 млн т. Это на 1,45 млн т больше, чем за тот же период 2024/25 года, но на 3,16 млн т меньше показателя рекордного 2023/24-го, сравнил аналитический центр «Русагротранс». Свой прогноз вывоза по итогам текущего сезона он оставил прежним — около 45,5 млн т.



В новом сезоне-2026/27 прогнозируется снижение мирового производства пшеницы из-за сокращения площадей и урожайности, в том числе в пяти из семи основных стран-экспортерах: ЕС, США, Канаде, Австралии и Аргентине — на 7%, или на 29 млн т. Валовой сбор в России они прогнозируют на уровне 90,8 млн т — на 0,3 млн т меньше, чем в прошлом году. Однако с учетом высоких глобальных переходящих запасов с сезона-2025/26, которые оцениваются на 24 млн т выше, чем годом ранее, общее предложение пшеницы в мире в следующем сезоне в целом будет сопоставимым с уровнем текущего 2025/26-го, подсчитали аналитики.



Объем мировой торговли пшеницей в сезоне-2025/26, как ожидается, достигнет 205,2 млн т против 187 млн т годом ранее (+18 млн т) в связи с ростом поставок из семи основных стран-экспортеров. «Это произошло на фоне рекордных урожаев пшеницы в Канаде, Аргентине, второго по величине сбора в ЕС и третьего — в Австралии, — поясняют аналитики «Русагротранса». — В целом, на 12 основных стран-импортеров придется увеличение закупок на 12,8 млн т».



Лидеры среди покупателей российской пшеницы — страны MENA, где с Россией сложно конкурировать ввиду логистической близости к этим рынкам, отмечают аналитики. Первое место в рейтинге импортеров занимает Египет, который с начала сезона-2025/25 по март закупил 7,8 млн т пшеницы (+2% к аналогичному периоду прошлого сезона). На втором месте Турция с объемом более 6 млн т против 2,28 млн т. Замыкает тройку лидеров Иран, который увеличил импорт в 2,5 раза, до 1,9 млн т. Судан и Израиль также нарастили закупки — в 2,8 раза и на 42% соответственно, приводят данные аналитики.



Исполнительный директор Союза производителей и экспортеров зерна Ксения Боломатова ранее в интервью «Интерфаксу» говорила, что в этом сельхозгоду Россия может экспортировать не менее 60 млн т зерна, включая 54 млн т пшеницы. Российская пшеница уже пять сезонов подряд уверенно лидирует на мировом рынке, и есть прочные основания для сохранения лидирующей позиции в текущем сезоне, отметила она.



