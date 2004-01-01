Участники рынка зерна, под эгидой Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разрабатывают Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Проект документа есть в распоряжении «Агроинвестора». Топ-менеджер одной из крупнейших компаний-зернотрейдеров рассказал, что подписание Хартии должно состояться на этой неделе в ходе форума «Зерно России». Президент НАЭСП Сергей Балан подтвердил, что идея Хартии обсуждается, но добавил, что говорить о том, когда именно и кем она будет подписана, преждевременно. «На форуме подписывать документ не предполагается», — уточнил он. Пресс-служба ФНС не смогла оперативно ответить на запрос.



Суть Хартии в том, чтобы экспортеры зерна работали напрямую с его производителями или их агентами и избегали сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты 10% НДС. При нынешних ценах на зерно в условиях укрепления рубля для них это едва ли не единственная возможность заработать, знает руководитель компании, экспортирующей зерно. «Участникам оборота сельскохозяйственной продукции выгодно, чтобы все платили равные налоги, чтобы компании осуществляли вывоз и оборот продукции прозрачными методами, чтобы сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, получающим конкурентные преимущества за счет уклонения от уплаты налогов, в основном при организации незаконного возмещения НДС», — следует из проекта документа.



«Компании, подписавшие этот документ, <…> стремятся не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС», — говорится в рабочем тексте Хартии. Также они должны избегать заключения договоров с компаниями-посредниками «без применения оценки экономической целесообразности сделки» и стремиться закупать сельхозпродукцию непосредственно у фирм-производителей, переработчиков или комиссионеров. Сотрудничество с компаниями-посредниками возможно, если они действуют по договору комиссии, по поручению или от лица сельхозпроизводителя. «Основная цель — ликвидировать на рынке различные «серые» схемы и компании, сделать его прозрачным, — пояснил «Агроинвестору» Сергей Балан. — В идеале недобросовестные посредники должны с него уйти».



Руководитель зернотрейдерской компании опасается, что из-за ухода с рынка посредников у экспортеров могут возникнуть сложности с закупкой зерна, а у аграриев — с его реализацией. Балан не исключает, что такое возможно. «Это очень серьезное мероприятие, и, думаю, его успех в первую очередь будет зависеть от того, как много экспортеров присоединится к Хартии, — рассуждает он. — Если останется какая-то часть компаний, которые будут работать по-старому и допускать наличие незаконных схем в торговых цепочках, то это станет большой помехой для рынка и тех, кто перестраивается на новые рельсы». При этом, по его словам, в целом экспортеры готовы подписывать документ, однако речь идет преимущественно о крупных игроках. «Нам известно, что подобная Хартия разрабатывается, мы активно участвуем в работе над документом и поддерживаем инициативы, которые помогут развитию рынка», — прокомментировала «Агроинвестору» представитель «Объединенной зерновой компании». Однако есть и множество мелких игроков, которые не входят в НАЭСП, обращает внимание Балан. «Тут мы просто надеемся на их добрую волю», — поясняет эксперт. Он уточняет, что Хартия не подразумевает изменения законодательства, скорее, это попытка тактически решить вопрос недостаточной прозрачности рынка.



Нужно проверять контрагентов

Компании, которые подпишут Хартию, фактически должны гарантировать, что они не работают с «серыми» контрагентами, при этом проверить последних очень легко, говорит управляющий партнер юридической группы «Ратум» Ольга Романова. При проверке контрагентов следует руководствоваться разъяснениями ФНС России, например, Письмом от 16 марта 2015 года N ЕД-4−2/4124 «О рассмотрении обращения по вопросу разъяснения принятия мер должной осмотрительности при выборе контрагента», Приказом ФНС от 30 мая 2007 года N ММ-3−06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», который содержит критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков.



«Во-первых, нужно обращать внимание, не находится ли компания в состоянии реорганизации в форме присоединения, что часто делается для уклонения от уплаты налогов: фирму открывают на один-два квартала, проводят через нее операции, а затем проводят реорганизацию «сливаясь» в другой регион к компании, в которую входит еще 20−30 других фирм», — рассказывает Романова. Во-вторых, должно насторожить место массовой регистрации, когда по одному адресу значится много компаний, а также массовый учредитель или руководитель, когда один человек возглавляет более десяти предприятий. Сейчас нередко возникают судебные разбирательства из-за возмещения НДС, при этом если удается доказать, что фирма-поставщик была работающей, то, как правило, суд выносит решение в пользу налогоплательщика, говорит Романова.



Если часть участников рынка подпишет Хартию, таким образом задекларировав свою позицию, другие, глядя на них, возможно, должны будут изменить свои принципы работы. Однако какой-то процент нечистых на руку предпринимателей все равно останется, поскольку всегда будет высок соблазн уклониться от уплаты налогов, считает Романова. «При этом, поскольку рынок достаточно ограничен, все так или иначе знают друг друга, и если кто-то включает в свою работу «серую» схему, выявить ее очень легко, — комментирует эксперт. — К тому же у крупных зернотрейдеров и агрохолдингов, давно работающих на рынке, есть компетентные службы безопасности, поэтому возможностей для махинаций со стороны посредников остается все меньше. Если «серый» поставщик включается в схему, значит это кому-то выгодно».



Сейчас компании, поставляющие продукцию на экспорт, могут вернуть НДС. В торговой цепочке, как правило, НДС впервые возникает у посредников, поскольку сельхозпроизводители в основном работают по упрощенной системе налогообложения или платят единый сельхозналог. В этом случае они выставляют счета покупателям без НДС, и те, соответственно, не имеют права на его вычет. Экспортеры в основном закупают зерно и другую растениеводческую продукцию у фирм-посредников, которые нередко оформляют перепродажу товара по «цепочке» из нескольких компаний, чтобы уйти от уплаты налогов. Из-за этого у экспортеров могут возникать сложности с возвратом НДС.



Проблемы с возмещением НДС есть и у переработчиков. Как ранее писал «Агроинвестор», около 97% сельхозпроизводителей, сдающих на переработку подсолнечник, являются плательщиками единого сельхозналога (ЕСХН) и не платят НДС. Из-за этого переработчики теряют возможность возмещать НДС, невыделенный в стоимости сельхозсырья, и вынуждены закупать его у аграриев по меньшей цене. Последние, чтобы больше заработать, реализуют продукцию посредникам, среди которых оказывается много фирм-однодневок, которые уходят от налогов, рассказывал исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается во всем российском АПК.

