Около 40 млрд руб. находится в нерешенном вопросе уплаты НДС по «серым схемам», которые сейчас активно используются при реализации сельхозпродукции. Об этом заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев на конференции «Рынки масличных и продуктов их переработки — 2017: рекорды и перспективы», где присутствовала корреспондент «Агроинвестора». По словам Мальцева, в случае решения этого вопроса около 27 млрд руб. могли бы дополнительно поступить в бюджет и еще 12−13 млрд руб. получили бы аграрии, если бы могли возмещать НДС.



Как рассказал Мальцев, около 97% сельхозпроизводителей, сдающих подсолнечник на переработку, являются плательщиками единого сельхозналога (ЕСХН) и НДС не платят. Из-за этого переработчики сырья теряют возможность возмещать невыделенный в стоимости сельхозсырья НДС и вынуждены закупать его у плательщиков ЕСХН по меньшей цене. Чтобы увеличить цену продажи своей продукции, сельхозпроизводители обращаются к услугам посредников и фирм-однодневок, не осуществляющих платежи в бюджет. Аналогичная ситуация, по словам представителей Масложирового союза, наблюдается не только в масложировой отрасли, но и во всем российском АПК.



Такие «серые схемы» приводят не только к потере бюджета, но и создают сложности перерабатывающим предприятиям при возмещении НДС. Как рассказал в ходе конференции гендиректор холдинга «Солнечные продукты» Олег Подгорный, налоговые органы трижды проверяли компанию, предъявляя претензии по поводу работы с так называемыми фирмами-однодневками. «За 2012−2013 годы нам предъявили 300 млн руб. доначислений. Мы дошли до Верховного суда, выиграли, но сейчас идут новые проверки, проверяются новые периоды и точно такие же претензии. Хотя мы уже делаем нереальные вещи: мы фотографируем директоров, договоры, подписание договоров, вход в офис, выход из офиса. Это уже похоже на бред», — посетовал Подгорный.



Об аналогичных проблемах рассказала и глава представительства Cargill в России Елена Зосимова. «Мы тоже судимся, вот за прошлый год гендиректора вызывали на допрос 17 раз. Главные бухгалтеры и представители финансовых служб ездят на допросы по пять-шесть часов, люди уже боятся. При этом мы со своей стороны делаем все возможное: проверяем поставщиков, но пока вопрос не решен», — рассказала она.



В ответ первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов пообещал организовать рабочую группу по решению проблемы под председательством заместителя министра Евгения Непоклонова. «10−11 апреля проведем первое заседание рабочей группы, где мы все объединим, сделаем дорожную карту и постараемся дойти до истины», — сказал Хатуов, добавив, что рабочая группа будет работать ежемесячно.



Ранее Минсельхоз для устранения «серых схем» уже предлагал позволить сельхозпроизводителям-плательщикам единого сельхозналога параллельно уплачивать НДС. По мнению аграрного ведомства, такая гибридная система налогообложения помогла бы аграриям улучшить взаимоотношения с переработчиками, увеличить объемы продаж и получить доступ к рынкам сбыта. Возможные дополнительные доходы бюджета при введении гибридной системы налогообложения Минсельхоз оценил в 22−30 млрд руб. в год. Однако Минфин выступил против инициативы аграрного ведомства.



Согласно данным ФНС России, по состоянию на 1 января 2016 года плательщиками ЕСХН, ставка которого составляет 6%, были более 98 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 23,4 тыс. организаций и 74,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Аграрии могут использовать ЕСХН в случае, если доля доходов от реализации произведенной ими сельхозпродукции составляет не менее 70%. Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество и налога на добавленную стоимость. Переход на уплату ЕСХН является добровольным.

