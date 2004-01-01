Выручка «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) за 2016 год составила 12,1 млрд руб. против 17,3 млрд руб. в 2015-м, следует из отчетности группы по МСФО. Для сравнения, в 2013 году выручка составляла 24,6 млрд руб., то есть за четыре года она уменьшилась в два раза. Валовая прибыль за прошлый год сократилась с 4,9 млрд руб. до 3,4 млрд руб. Снижение чистой прибыли было менее значительным — с 2,5 млрд руб. в 2015 году до 2,2 млрд руб. в прошлом. EBITDA составила 2,8 млрд руб.

Как и в 2015-м, в прошлом году основную долю выручки компании дали торговля и транспортные услуги — 6,8 млрд руб., что на 4,2 млрд руб. меньше, чем тогда. Портовая перевалка принесла 2,9 млрд руб. против 3,4 млрд руб. в 2015-м, производство — 2,2 млрд руб. (было 2,4 млрд руб.). Наиболее прибыльной оказалась перевалка, на ней ОЗК заработала 1,4 млрд руб. Чистая прибыль в сегменте торговли и транспортных услуг составила 866,5 млн руб., убыток в производстве был на уровне 63,5 млн руб. В 2015 году прибыльными были все эти сегменты бизнеса компании: чистая прибыль за перевалку тогда составила 1,6 млрд руб., торговля и транспортные услуги дали 855,5 млн руб., производство — 73,5 млн руб.

Выручка ОЗК от выполнения функций агента по проведению государственных зерновых интервенций в 2016 году составила 474,3 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб. В 2015-м выручка в этом сегменте была меньше — 372,2 млн руб., кроме того, тогда компания получила убыток в 22 млн руб.

50% плюс одной акцией ОЗК владеет государство в лице Росимущества, остальная доля принадлежит компании «Инвестор», которую контролирует группа «Сумма» Зиявудина Магомедова. ОЗК управляет более чем 20 элеваторами и перерабатывающими предприятиями, крупнейшим активном является Новороссийской комбинат хлебопродуктов (НКХП). По итогам 2016 года его выручка составила 4,7 млрд руб., что на 28% меньше, чем в 2015-м. Компания объясняла снижение показателей падением мировых цен на зерно, что привело к сокращению экспорта. Кроме того, повлияло ограничение на ввоз зерна в Египет, которое действовало в августе-октябре прошлого года.

В ходе государственных интервенций «Объединенная зерновая компания» в 2016 году закупила 1,52 млн т зерна, на 1 января этого года в госфонде было 4 млн т. По данным Федерального центра оценки качества зерна на 1 мая, с начала сезона Россия экспортировала 31,5 млн т зерна, в том числе 24,5 млн т пшеницы. На долю ОЗК пришлось 582 тыс. т поставок пшеницы или 2,4% от общего объема вывоза. По этому показателю компания занимает 14-е место среди экспортеров.

За последние два года у ОЗК дважды сменился гендиректор. Как ранее писал «Агроинвестор», в апреле этот пост занял экс-руководитель концерна «Алмаз-Антей» и замдиректора ФСКН России Михаил Кийко. Предыдущий глава компании Марат Шайдаев прорботал в этой должности чуть больше года. Его предшественница Алена Игумнова занимала должность врио гендиректора ОЗК с января 2015-го.