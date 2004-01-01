В среду совет директоров Объединенной зерновой компании (принадлежит Росимуществу, миноритарный пакет в 50% минус одна акция контролирует группа «Сумма») назначит нового гендиректора вместо покидающего свой пост Марата Шайдаева. Об этом «Агроинвестору» сообщил источник, близкий к одному из акционеров ОЗК. Новым главой компании может стать «человек с госслужбы» по фамилии Кийко, сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев. Это Михаил Кийко, бывший замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), объясняет другой источник «Агроинвестора», близкий к Минсельхозу. Совет директоров ОЗК состоится в среду, 12 апреля, подтверждает он, уточняя, что Кийко — единственная кандидатура, предложенная к заседанию. То же говорит анонимный источник в ОЗК, по словам которого кандидатура Кийко «предварительно согласована» Росимуществом. Она согласована обоими акционерами, уточняет близкий к Минсельхозу человек. «Это человек «Суммы», — ответил один из источников на вопрос, кем из акционеров — государством или миноритарием — предложен кандидат на пост гендиректора. Уходящий Шайдаев тоже связан с «Суммой», купившей акции ОЗК в 2012 году, и считается соратником ее владельца Зиявудина Магомедова.



Как кандидат на эту должность ранее рассматривался Дмитрий Юрьев — бывший замминистра сельского хозяйства, а до недавнего времени — первый заместитель Шайдаева, который уволился по собственному желанию с месяц назад, утверждает один из источников. Юрьева, добавляет он, якобы лоббировал на эту вакансию вице-премьер Аркадий Дворкович, с которым тот работал в Экспертном управлении президента России, когда Дворкович его возглавлял. Получить оперативный комментарий Юрьева «Агроинвестору» не удалось.



Представитель пресс-службы ОЗК подтвердила «Агроинвестору», что на среду назначено очередное заседание совета директоров компании. От дальнейших комментариев она отказалась, сообщив, что вся публичная информация будет доступна по итогам заседания совета.



Михаилу Кийко 49 лет. Он генерал-полковник полиции, работавший заместителем директора ФСКН с 2009 года до ее упразднения в 2016-м, и действительный государственный советник России 3 класса. Кийко окончил Московский медицинский стоматологический институт, и работал (по официальной биографии) «на руководящих должностях» в российских нефтегазовых компаниях — ЮКОСе, «Лукойле» и «Зарубежнефти». Имеет степень МВА по управлению нефтегазовым бизнесом Университета нефти и газа им. Губкина, дипломы Всероссийской академии внешней торговли, военной академии Генштаба, Московской финансово-юридической академии. В неполные 35 лет Кийко занял должность заместителя директора Федерального агентства по государственным резервам, или Росрезерва, откуда и был назначен в ФСКН. По увольнении из этой службы работал заместителем директора по общим вопросам в военно-космическом концерне «Алмаз-Антей».



Супруга Кийко Светлана входит в число самых состоятельных жен госслужащих по версии российского Forbes. В 2014 году она заработала 548 млн руб. — в 156 раз больше своего мужа. По данным Forbes и газеты «Ведомости», в разные годы Светлана Кийко владела долями в различных бизнесах — компании по продаже фармацевтики и медицинских изделий «Аллоплант-М», имела до 30% акций «Саратовнефтегеофизики» (Михаил Кийко как раз тоже работал в нефтяной сфере) и т. д. В 2014 году она продала пакет акций этой нефтяной компании, а также компанию «Каскад». На последнюю была оформлена аренда 21 га лесных угодий в районе Рублевского шоссе под Москвой. «Ведомости» в 2015 году писали, что бизнес был семейным: сначала Кийко занимались офтальмологией, а потом сосредоточились на лесе и нефтяном бизнесе. Семья много вкладывает в благотворительность, рассказывал ранее знакомый Кийко. Он упоминает строительство и реконструкцию четырех храмов в Башкортостане и Белоруссии — на родине супругов, покупку икон и святых мощей для этих храмов, а также финансирование севастопольского мемориала «Сапун-гора».



Объединенной зерновой компании не везет с генеральными директорами — почти все они (либо временно исполняющие обязанности) меняются чуть ли не каждый год. Шайдаев проработал в компании год, а свой уход объяснил «Ведомостям» выполнением задач, поставленных акционерами на год, а также усталостью и «желанием оглядеться». Он был вторым за последние годы человеком, которого согласовало на позицию гендиректора Росимущество. Первым был нынешний замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, проработавший в ОЗК с 2009 по 2012 годы. Он, как и Кийко, ранее тоже работал в Росрезерве. С 2012 по 2016 годы обязанности гендиректора ОЗК исполняли выходец из агрохолдинга «Продо» Сергей Поляков, Светлана Савченко (возглавляла группу «Букет», куда входит агрохолдинг «Солнечные продукты»), один из старожилов ОЗК Арам Гукасян и экс-президент Национальной контейнерной компании Алена Игумнова, которую сменил Шайдаев.

