Россия и Турция договорились о снятии всех взаимных торговых ограничений, кроме запрета на импорт турецких томатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Вы спросили, когда можно будет сказать о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты. Об этом можно сказать сегодня. Мы договорились о комплексном решении всех проблем, связанных с ограничениями», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.



По словам Путина, договоренности касаются «целого списка ограничений», в том числе услуг, текстиля, строительного сектора, рабочей силы. Однако запрет на ввоз турецких томатов «пока будут оставаться». «Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов, кредитных ресурсов. Это достаточно длительный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений и так далее», — пояснил Путин. При этом он отметил, что по мере прохождения этого инвестиционного цикла российскими сельхозпроизводителями «будет либерализоваться и эта часть нашего рынка». Пока же турецкие экспортеры смогут поставлять томаты «в определенное время года», когда российские производители не могут обеспечить потребности внутреннего рынка собственной продукцией.







Ограничения на поставки турецких томатов могут сохраняться еще как минимум в течение трех-четырех лет, полагает гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова. «Программа на сегодняшний день рассчитана до 2020 года включительно, то есть сейчас мы даже еще не на половине пути, — рассказала она «Агроинвестору». — Инвесторы активно продолжают строительство предприятий и без поддержки проекты будет крайне сложно осуществить. К 2020 году мы по крайней мере сможем построить тепличные комплексы и начать возвращать кредиты. К тому же мы надеемся, что и к этому времени рынок не будет полностью открыт». По оценке Роговой, к концу 2020 года российские производители должны будут полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в огурцах и на 70−80% — в томатах.



Согласно данным ФТС, в 2015 году Россия импортировала 665,5 тыс. т томатов, что на 21,4% меньше, чем в 2014-м. За январь-декабрь прошлого года их ввоз, по расчетам «Агроинвестора», уменьшился еще почти на 33%, составив около 448 тыс. т, следует из таможенной статистики. В 2016 году больше всего зарубежных томатов — 78,6 тыс. т — наша страна закупила в мае, меньше всего — 8,4 тыс. т — в сентябре. Как следует из материалов Минсельхоза к заседанию итоговой коллегии 7 апреля, в 2016 году отобрано и профинансировано 24 инвестпроекта по строительству и модернизации тепличных комплексов общей площадью 171,4 га. К концу 2020 года, указано в госпрограмме развития сельского хозяйства, должно быть введено в действие 1,23 тыс. га построенных и модернизированных теплиц.



Зерно возвращается в Турцию

Договоренности Путина и Эрдогана включают и снятие ограничений на поставку в Турцию российского зерна, сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. «Я повторю, что сказал президент, мы договорились о комплексном решении, что все индивидуальные ограничения сторон снимаются, есть нюансы по срокам, когда, что делать, потому что-то можно решить за один день, что-то за неделю, а что-то за месяц… Договоренности включают и зерно», — отметил Дворкович (цитата по ТАСС). Он выразил надежду, что барьеры на поставку продовольствия будут отменены «в течение нескольких дней». Как сообщил в четверг министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, которого цитирует агентство Bloomberg, ограничения на ввоз российской пшеницы перестали действовать с 4 мая.



Экспорт зерна может возобновиться уже через неделю после снятия ограничений, прогнозирует президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции Сергей Балан. «Если сегодня сняли [ограничения], то в течение недели все заработает, будут заключены контракты и уже смогут отправляться суда», — сказал он «Агроинвестору».



Турция отменила беспошлинный режим для российского зерна с середины марта, в результате в отношении российской пшеницы и кукурузы стали действовать заградительные таможенные пошлины в размере 130%. Возможный недопоставленный в Турцию объем пшеницы тогда оценивался в 400−500 тыс. т, других агрокультур, в том числе кукурузы — еще в 100 тыс. т. Несмотря на то, что ограничения сняты, до конца сезона вывезти такой объем в Турцию уже не удастся, констатирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Возможно, около 300 тыс. т пшеницы успеем отправить, но все зависит от того, насколько быстро турецкая сторона решит все процедурные вопросы», — сказал он «Агроинвестору», отметив, что на прогноз итогового экспорта зерна такой объем существенного влияния не окажет. Российский зерновой союз по-прежнему ожидает, что в текущем сельхозгоду поставки зерна за рубеж будут на уровне 35−36 млн т, в том числе 26,5−27 млн т пшеницы.



По данным «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна», к 24 апреля Турция сохранила за собой второе место среди импортеров российской зерновой продукции. С начала сезона в эту страну из России ввезено 2,35 млн т российской пшеницы, что составляет почти 10% всего российского экспорта этой агрокультуры, 468 тыс. т кукурузы (11%), а также 630 тыс. т отрубей и 472 тыс. т подсолнечного шрота.

