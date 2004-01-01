Правительство утвердило стратегию развития Российского экспортного центра (РЭЦ), наделив его новыми полномочиями. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, РЭЦ будет оказывать прямую поддержку экспортерам и инвесторам за рубежом, выполняя функцию агента правительства по распределению субсидий и госгарантий в этой сфере. В частности, центр будет компенсировать компаниям затраты на сертификацию, логистику и регистрацию на внешних рынках, финансировать часть затрат по продвижению высокотехнологичной продукции и по повышению узнаваемости российских брендов. «Деньги на все эти цели в рамках утвержденной стратегии в бюджете запланированы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 15 мая.



В частности, приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» предполагает выделение из бюджета в 2017 году 728,4 млн руб. на развитие экспортного потенциала российских производителей продовольствия, в результате чего вывоз продукции АПК в этом году должен вырасти на 6% до $17,9 млрд.



По словам Медведева, центр будет обеспечивать поддержку экспортеров на всех этапах — от поиска партнеров до постпродажного обслуживания. Для выполнения этой задачи РЭЦ «должен значительно расширить свое присутствие в регионах, потому что экспортную продукцию у нас создают не только в Москве и в Петербурге», указал глава правительства. К началу 2017 года у РЭЦ был головной офис в Москве и 11 представительств в регионах, к концу 2019-го их число должно увеличиться до 40 В 30 российских субъектах. Как пояснил «Агроинвестору» представитель пресс-службы РЭЦ, в течение этого года планируется открыть собственные подразделения в четырех регионах, остальные точки будут партнерскими. «В настоящее время определены приоритетные регионы на 2017 год и для партнерского формата», — отметил он, уточнив, что в этот список входят Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область, Ставропольский и Краснодарский края. «Однако мы не ограничиваемся этим перечнем: в приоритетных регионах точки присутствия будут созданы в обязательном порядке, вместе с тем, сейчас прорабатывается вопрос заключения партнерского соглашения с Орловской ТПП, которая в инициативном порядке обратилась к нам и высказала заинтересованность в сотрудничестве», — рассказал представитель РЭЦ.



Кроме того, как следует из стратегии развития РЭЦ, центр будет координировать приоритетное направление «Развитие международной кооперации и экспорта», которое предполагает поддержку несырьевого экспорта в объеме не менее $20,3 млрд в 2017 году и минимум $39 млрд к концу 2025-го. Услугами РЭЦ в ближайшие три года смогут воспользоваться 21,7 тыс. компаний, и к концу 2019-го объем экспорта, поддержанного центром, должен составить $34,7 млрд, указано в стратегии. РЭЦ будет участвовать в определении приоритетных направлений поставок и разработке нормативных актов, содействовать адаптации продукции требованиям внешних рынков, а также участвовать в организации деятельности российских торговых представительств за рубежом.



По словам представителя РЭЦ, в частности, уже реализуются проекты компенсации затрат на защиту интеллектуальных прав за рубежом, в том числе до 70% затрат на делопроизводство и до 100% на оплату пошлин (объем средств, предусмотренных на эти цели в 2017—2018 годах — 700 млн руб.), а также по компенсации до 90% затрат по сертификации на зарубежных рынках и до 50% затрат на проведение НИОКР (в 2017—2018 годах предполагается выделить 760 млн руб.). Со второй половины 2017 года экспортеры также смогут рассчитывать на софинансирование участия в выставках и ярмарках, на что в этом и следующем году направят 2,72 млрд руб. С третьего квартала 2017-го, как ожидается, полномасштабно заработает и программа по частичной компенсации затрат на транспортировку продукции (объем средств, предусмотренных в 2017 году — 11,8 млрд руб.), уточнил представитель РЭЦ.



РЭЦ создан в 2015 году для оказания финансовой и нефинансовой поддержки российским экспортерам. В 2016 году объем экспорта, поддержанного центром, составил $8,9 млрд, приоритетными направлениями стали сельхозмашиностроение, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение и авиастроение. Как говорится на сайте РЭЦ, в организацию поступило более 1 тыс. запросов от экспортеров, по 138 из них подписаны индивидуальные планы поддержки. По словам главы РЭЦ Петра Фрадкова, в 2017 году центр планирует организовать 45 точек своего присутствия за рубежом, в том числе открыть представительства в Индии, Индонезии и Азербайджане. Основное направление для продовольственных товаров — это страны Юго-Восточной Азии, ранее говорил управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин. «Там существует много барьеров и выход очень непрост, но на них [странах Юго-Восточной Азии] в дальнейшем надо концентрироваться и именно там основной удар по экспорту, что называется, делать», — сказал Евстюхин на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков» в феврале 2017 года.

