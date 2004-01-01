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Российский экспортный центр будет распределять субсидии
До конца 2019 года центр должен поддержать почти 22 тысячи компаний-экспортеровЕкатерина Дятловская
Агроинвестор, май 2017
Правительство утвердило стратегию развития Российского экспортного центра (РЭЦ), наделив его новыми полномочиями. Как следует из документа, опубликованного на сайте кабинета министров, РЭЦ будет оказывать прямую поддержку экспортерам и инвесторам за рубежом, выполняя функцию агента правительства по распределению субсидий и госгарантий в этой сфере. В частности, центр будет компенсировать компаниям затраты на сертификацию, логистику и регистрацию на внешних рынках, финансировать часть затрат по продвижению высокотехнологичной продукции и по повышению узнаваемости российских брендов. «Деньги на все эти цели в рамках утвержденной стратегии в бюджете запланированы», — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами 15 мая.
В частности, приоритетный проект «Экспорт продукции АПК» предполагает выделение из бюджета в 2017 году 728,4 млн руб. на развитие экспортного потенциала российских производителей продовольствия, в результате чего вывоз продукции АПК в этом году должен вырасти на 6% до $17,9 млрд.
По словам Медведева, центр будет обеспечивать поддержку экспортеров на всех этапах — от поиска партнеров до постпродажного обслуживания. Для выполнения этой задачи РЭЦ «должен значительно расширить свое присутствие в регионах, потому что экспортную продукцию у нас создают не только в Москве и в Петербурге», указал глава правительства. К началу 2017 года у РЭЦ был головной офис в Москве и 11 представительств в регионах, к концу 2019-го их число должно увеличиться до 40 В 30 российских субъектах. Как пояснил «Агроинвестору» представитель пресс-службы РЭЦ, в течение этого года планируется открыть собственные подразделения в четырех регионах, остальные точки будут партнерскими. «В настоящее время определены приоритетные регионы на 2017 год и для партнерского формата», — отметил он, уточнив, что в этот список входят Санкт-Петербург, Татарстан, Калининградская область, Ставропольский и Краснодарский края. «Однако мы не ограничиваемся этим перечнем: в приоритетных регионах точки присутствия будут созданы в обязательном порядке, вместе с тем, сейчас прорабатывается вопрос заключения партнерского соглашения с Орловской ТПП, которая в инициативном порядке обратилась к нам и высказала заинтересованность в сотрудничестве», — рассказал представитель РЭЦ.
Кроме того, как следует из стратегии развития РЭЦ, центр будет координировать приоритетное направление «Развитие международной кооперации и экспорта», которое предполагает поддержку несырьевого экспорта в объеме не менее $20,3 млрд в 2017 году и минимум $39 млрд к концу 2025-го. Услугами РЭЦ в ближайшие три года смогут воспользоваться 21,7 тыс. компаний, и к концу 2019-го объем экспорта, поддержанного центром, должен составить $34,7 млрд, указано в стратегии. РЭЦ будет участвовать в определении приоритетных направлений поставок и разработке нормативных актов, содействовать адаптации продукции требованиям внешних рынков, а также участвовать в организации деятельности российских торговых представительств за рубежом.
По словам представителя РЭЦ, в частности, уже реализуются проекты компенсации затрат на защиту интеллектуальных прав за рубежом, в том числе до 70% затрат на делопроизводство и до 100% на оплату пошлин (объем средств, предусмотренных на эти цели в 2017—2018 годах — 700 млн руб.), а также по компенсации до 90% затрат по сертификации на зарубежных рынках и до 50% затрат на проведение НИОКР (в 2017—2018 годах предполагается выделить 760 млн руб.). Со второй половины 2017 года экспортеры также смогут рассчитывать на софинансирование участия в выставках и ярмарках, на что в этом и следующем году направят 2,72 млрд руб. С третьего квартала 2017-го, как ожидается, полномасштабно заработает и программа по частичной компенсации затрат на транспортировку продукции (объем средств, предусмотренных в 2017 году — 11,8 млрд руб.), уточнил представитель РЭЦ.
РЭЦ создан в 2015 году для оказания финансовой и нефинансовой поддержки российским экспортерам. В 2016 году объем экспорта, поддержанного центром, составил $8,9 млрд, приоритетными направлениями стали сельхозмашиностроение, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение и авиастроение. Как говорится на сайте РЭЦ, в организацию поступило более 1 тыс. запросов от экспортеров, по 138 из них подписаны индивидуальные планы поддержки. По словам главы РЭЦ Петра Фрадкова, в 2017 году центр планирует организовать 45 точек своего присутствия за рубежом, в том числе открыть представительства в Индии, Индонезии и Азербайджане. Основное направление для продовольственных товаров — это страны Юго-Восточной Азии, ранее говорил управляющий директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин. «Там существует много барьеров и выход очень непрост, но на них [странах Юго-Восточной Азии] в дальнейшем надо концентрироваться и именно там основной удар по экспорту, что называется, делать», — сказал Евстюхин на бизнес-форуме «Животноводство России на пути освоения внутренних и внешних рынков» в феврале 2017 года.
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