Россия достигла самообеспеченности по мясу и мясопродуктам: Доктрина продовольственной безопасности предусматривает производство внутри страны 80% от объема потребления, а сейчас этот показатель составляет 89%. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с руководителями ведущих животноводческих предприятий, которая прошла на площадке «Тамбовского бекона» (входит в холдинг «Русагро»). По словам главы кабмина, с точки зрения доктрины внешне все выглядит вполне благополучно, однако реально в секторе есть сложности и вопросы, которые нужно решать.



Нужно выходить на внешние рынки

По итогам 2016 года производство всех видов мяса увеличилось примерно на 3,5%, что «весьма прилично» по сравнению с динамикой экономики в целом (ВВП в прошлом году снизился на 0,2%), отметил Медведев. Однако если обеспеченность мясом птицы достигла практически 100%, по свинине также «рынок в значительной мере создан», то производство мяса крупного и мелкого рогатого Медведев назвал «слабым местом» отрасли. «Это два направления, куда еще надо будет сделать значительные инвестиции, тем более там инвестиционный цикл гораздо более длинный, чем по свиноводству. Это направление обязательно будем поддерживать», — сказал премьер, общаясь с сотрудниками «Тамбовского бекона».



По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, импорт говядины составляет 19% от общего объема ее потребления. Чтобы заместить этот объем, необходимо в течение следующих семи лет увеличить производство на 450 тыс. т. «Мы добились серьезных успехов в птицеводстве и свиноводстве. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить приоритетное развитие молочного и мясного скотоводства, создать мощную племенную базу, выстроить систему ветеринарного контроля и постоянно расширять внешние рынки сбыта нашей продукции», — сообщил глава Минсельхоза.



По словам Медведева, хорошие результаты в мясном секторе во многом стали возможны благодаря господдержке: с 2013 по 2016 год животноводство получило почти 385 млрд руб. различных субсидий. Дополнительная финансовая поддержка сельхозпроизводителям будет оказана и в этом году, заверил премьер. «Понятно, что денег все равно на что-то не хватает. Предлагаю сегодня подумать, что еще можно сделать для поддержки устойчивого развития отрасли. Не только чтобы обеспечить продуктами питания нашу страну — в целом, можно считать, мы эту задачу почти решили, но очень важно продавать за рубеж», — подчеркнул он, уточнив, что «за рубежом нас не везде ждут».



В прошлом году был утвержден паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», цель которого — нарастить объем вывоза продовольствия до $30 млрд в 2025 году. В том числе поставки мяса должны составить $1,75 млрд. «На мой взгляд, это абсолютно достижимые цифры», — отметил Медведев, добавив, что для этого предусмотрен комплекс мер поддержки, в том числе по открытию рынков, по продвижению продукции и льготному кредитованию. В целом он не сомневается, что через несколько лет Россия станет «нетто-экспортером», в том числе будет продавать мясную продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай.



Общий экспорт животноводческой продукции в прошлом году вырос на 20% и превысил $620 млн: вывоз свинины увеличился в 4,3 раза, мяса птицы — в 1,6 раза, оценил Ткачев. «Для российских предприятий в первую очередь важна работа Россельхознадзора по расширению доступа продукции АПК на зарубежные рынки, а также поддержка в продвижении продукции на зарубежных выставках. Это локомотив для выхода на новые рынки», — цитирует министра пресс-служба агроведомства.



Эпизоотическая ситуация и другие проблемы

Также серьезной проблемой животноводства, в том числе негативно влияющей на развитие экспорта продукции, является эпизоотическая ситуация в стране, в частности, распространение африканкой чумы свиней (АЧС). «Конечно, тревожит тот факт, что АЧС, по сути, перебралась за Урал, уже появились очаги в Сибири. Это реальная проблема, — отметил Медведев. — <…> В отличие от Центральной России, где эта беда давно известна, где более или менее научились с этим бороться, для них это совершенно новая история. Всякий раз, когда мы об этом разговаривали раньше, они говорили: у нас этого ничего нет, — намекая на то, что этого никогда и не будет. Но вот, к сожалению, это случилось». В последней декаде марта вспышка АЧС впервые произошла в Иркутской области. Как ранее писал «Агроинвестор», в регионе было уничтожено около 1,3 тыс. свиней, предварительный ущерб оценивается в 10 млн руб., в целом прямые потери отрасли из-за распространения вируса с 2007 года достигли 5 млрд руб.



По словам Ткачева, в ближайшее время необходимо восстановить должность главного государственного ветеринарного инспектора в ранге замминистра сельского хозяйства, наделив его функциями по ветеринарному надзору, а также закрепить за Россельхознадзором полномочия по контролю деятельности региональных ветслужб.



Также среди актуальных проблем животноводства Медведев назвал нехватку специализированных комплексов по выращиванию и откорму молодняка КРС, очень высокую зависимость от импортного племенного материала в птицеводстве. Сегодня перед селекционерами стоит задача создания отечественных пород высокопродуктивной птицы, рассказал Ткачев. Минсельхоз субсидирует строительство селекционно-генетических центров, а также в ближайшее время планирует доработать закон о племенном животноводстве. Это позволит к 2025 году снизить долю использования импортного племенного материала в птицеводстве до 60%, оценил министр.



При этом о возможности скорой отмены продэмбарго речи сейчас не идет, дал понять Медведев. «Могу вас заверить: мы ничего не будем трогать до тех пор, пока к нам не будет нормального отношения. А судя по тому, как, к сожалению, развиваются события в политическом плане, наши партнеры не стремятся к тому, чтобы с нами отношения улучшить», — отметил он. Сохранение западных санкций и ограничений на импорт продовольствия дают «широчайшие перспективы» для развития агробизнеса, уверен премьер.

