Правительство утвердило изменения в Госпрограмму развития сельского хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Параметры финансирования программы приведены в соответствие с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Также в структуру государственной программы интегрируется приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».



Новая редакция госпрограммы включает подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (в 2017 году на ее реализацию должно быть выделено 94 млн руб.), «Управление реализацией Государственной программы» (25,2 млрд руб.), «Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» (5 млрд руб.), «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (55,3 млрд руб.), «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» (11,1 млрд руб.), «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» (91,6 млрд руб.).



В документ также включены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на оказание несвязанной поддержки аграриям в области растениеводства; повышение продуктивности в молочном скотоводстве; содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК; возмещение части процентной ставки по инвесткредитам (займам); возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.



Также в программу интегрируется приоритетный проект «Экспорт продукции АПК». Его ключевая цель — создать отраслевую систему поддержки и продвижения вывоза сельхозпродукции и обеспечить соответствие российской продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков.



Всего на развитие АПК в этом году по госпрограмме будет направлено 215,8 млрд руб. В марте министр сельского хозяйства Александр Ткачев просил выделить из госбюджета еще 36 млрд руб. «Общий объем поддержки сельского хозяйства необходимо увеличить за счет дополнительных средств, источников на 36 млрд руб. и довести объем господдержки до 250 млрд», — говорил он. По мнению главы агроведомства, предусмотренных в бюджете субсидий на краткосрочные льготные кредиты хватит только до середины года. А в особо активных регионах средства закончатся уже в апреле. Для решения проблемы Ткачев предлагал направить на льготное кредитование аграриев в 2017 году дополнительно 19 млрд руб.: 9 млрд — на краткосрочное кредитование осенних полевых работ, 10 млрд — на инвестиционные кредиты. Также он выступал за то, чтобы добавить 10 млрд руб. на предоставление единой субсидии.



Предусмотренных в бюджете средств, видимо, действительно не хватает. Сельхозпроизводители, опрошенные «Агроинвестором», пока сообщают о задержке выплат. Так, гендиректор компании «Сибирский хлеб» Павел Миклухин отмечает, что в этом году пока не получил никаких субсидий. Об этом же говорит и гендиректор «Краснояружской зерновой компании» (Белгородская область, входит в «Приосколье») Александр Титовский: «Сев ранних зерновых уже завершен, а субсидии еще не поступили. Если мы все-таки получим эти деньги, то они уже пойдут не на сев, а на уборку урожая».

