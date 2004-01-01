В 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» будет выделено 728,4 млн руб., следует из проекта изменений в агрогоспрограмму, разработанную Минсельхозом. Эти деньги уже предусмотрены в федеральном бюджете. В декабре прошлого года президиум совета при президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт проекта, а теперь он станет частью обновленной госпрограммы. До 2020 года на развитие экспорта предполагается выделить около 2,4 млрд руб.



Цель проекта — поддержка экспортеров продовольствия и продвижение их продукции на внешних рынках. В денежном выражении планируется увеличение объема вывоза до $21,4 млрд в 2020 году и до $30 млрд — к 2025-му. Указанная в документе базовая оценка зарубежных поставок по итогам 2016 года — $16,9 млрд. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев ранее говорил, что экспорт продукции АПК в прошлом году оказался чуть выше — $17 млрд.



Из паспорта проекта следует, что значительнее всего — в 8,75 раза — предстоит нарастить поставки за рубеж мяса — правда, лишь до $0,5 млрд к 2020 году и до $1,75 млрд — к 2025-му из-за низкой базы. К 2020 году структура вывоза в целом не изменится, более 30% ($6,6 млрд) будет приходиться на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Однако к 2025 на лидирующие позиции выйдет экспорт готовой продукции АПК: предполагается, что его объем возрастет с базовых $3,08 млрд до $10 млрд. Отгрузки зерна к тому времени увеличатся до $7,5 млрд.



Перспективы России на мировых рынках достаточно сложные, отмечает заведующий кафедрой агроэкономики МГУ Сергей Киселев. «Экспорт мяса птицы и свинины растет, особенно если учитывать и субпродукты, это хорошая тенденция, которую нужно поддерживать, осваивать новые инструменты, которых пока нет, — рассказал он на бизнес-форуме в ходе выставки «Агрофарм-2017». — Но нужно понимать, что рынки мяса и молочной продукции очень конкурентные, и на них сложно попасть: даже европейцы с их большой господдержкой жалуются на конкуренцию со стороны Бразилии и США». Кроме того, глобальный спрос на продовольствие не очень эластичный, поскольку рынок уже достаточно насыщен, поэтому перспективы роста вывоза продукции из России сдерживаются внешними факторами, а также относительно низкой конкурентоспособностью нашей продукции.



При этом, по словам эксперта, действие тех факторов, которые в предыдущие годы способствовали увеличению поставок, с 2017-го будет уменьшаться. Прежде всего, сходит на нет положительный эффект девальвации рубля. «Уже по итогам 2016 года пошла обратная тенденция: реальный курс рубля снизился всего на 4%, тогда как в 2015-м — на 27,7%, — сравнил Киселев. — Это означает, что уменьшаются возможности для роста экспорта мяса и растут — для его импорта». Однако ситуация во многом будет зависеть от того, как Минфин станет закупать доллары, и как это повлияет на курс, уточнил он, добавив, что вряд ли стоит ожидать значительного ослабления национальной валюты. Если рубль будет дешеветь, то вырастет инфляция, а таргет Центробанка на этот год — 4%. Кроме того, рынки, на которые рассчитывает Россия — в частности, Юго-Восточной Азии — очень сложные. «Почему еще не будет большого роста объемом вывоза — даже по зерну, нашему основному экспортному товару, мы уже достигли некоего предела», — считает Киселев.



Хотя в структуре российского экспорта присутствуют овощи, фрукты, кондитерские изделия, молочная продукция и многое другое, как в объемном, так и в денежном выражении традиционно лидирует зерно и продукты его переработки. Так, в 2015 году Россия вывезла зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности на $5,9 млрд, за январь-декабрь 2016-го — на $4,2 млрд, следует из данных ФТС.



Тем не менее, несмотря на риски усложнения ситуации, экспортную стратегию нужно развивать. Во-первых, хоть и медленно, в небольших объемах, но продолжать внедряться на зарубежные рынки, во-вторых, важно сохранять и увеличивать свою долю на внутреннем. «Санкции никто в ближайшее время не снимет, по этому поводу можно успокоиться, но не нужно думать, что только из-за этого жизнь сразу станет хорошей, — акцентировал Киселев. — Сбыть продукцию тяжелее, чем ее произвести. Нам необходимо наращивать производство, но при этом всегда думать о сбыте, решать эти задачи одновременно, чтобы не получилось так, что сначала много произвели, а потом начали думать, куда девать товар».



Общий экспорт России в 2016 году, по предварительным данным ФТС, составил $285,5 млрд, что на 17% ниже показателя 2015-го. Доля несырьевого неэнергетического экспорта выросла до 38,2%, увеличившись на 4 п. п. до $109,1 млрд, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Поставки продовольствия в стоимостном выражении прибавили 7,7%, а в физическом — 12,8%.

