Агроэкспорт стал приоритетным проектом

Его цель — создать отраслевую систему поддержки и продвижения российской сельхозпродукции на внешних рынках и обеспечить ее соответствие их требованиям. В денежном выражении планируется увеличение объема вывоза до $21,4 млрд в 2020 году и до $30 млрд — к 2025-му. 1 декабря в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что по итогам 2016 года экспорт агропродукции вырастет до $16,9 млрд против $16,2 млрд в 2015-м. Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития страны оценивает показатель 2016-го немного скромнее — на уровне $16,6 млрд.



Из паспорта проекта следует, что значительнее всего — в 8,75 раза — предстоит нарастить поставки за рубеж мяса. Правда, учитывая низкую базу — $0,2 млрд, его экспорт может вырасти лишь до $0,5 млрд к 2020 году и до $1,75 млрд — к 2025-му. К 2020 году структура вывоза в целом не изменится, более 30% ($6,6 млрд) будет приходиться на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Однако к 2025 на лидирующие позиции выйдет экспорт готовой продукции АПК: предполагается, что его объем возрастет с базовых $3,08 млрд до $10 млрд. Отгрузки зерна к тому времени увеличатся до $7,5 млрд.



Для реализации проекта, в частности, планируется до 30 апреля 2017 года утвердить программу информирования сельхозпредприятий о возможностях роста за счет выхода на зарубежные рынки, до 30 июня — создать не менее двух пилотных центров консультационной поддержки по вопросам экспорта продукции АПК. Также предстоит запустить профильные образовательные программы (первый этап — до 30 сентября), центр анализа экспорта агропродукции, модернизировать системы обеспечения ее безопасности, разработать региональные суббренды и др.



Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 2 марта подготовить предложения по расширению проекта. Необходимо развивать и поддерживать экспортные кооперативы, а также создать на принципах государственно-частного партнерства логистические центры для поставок продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с использованием каналов электронной торговли.



Финансировать реализацию проекта будет федеральный бюджет, в этом году планируется направить 728,43 млн руб., всего же до 2020-го предполагается выделение около 2,4 млрд руб.

