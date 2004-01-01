

Рекордный урожай зерна в 2016 году обеспечил России экспортный потенциал свыше 40 млн т. Но высокий сбор, как правило, влечет за собой снижение качественных характеристик. Так вышло и в этот раз: доля продовольственной пшеницы уменьшилась почти на 10%, что не могло не отразиться на темпах вывоза зерна.