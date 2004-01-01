Агрохолдинг «Мираторг» в этом году рассчитывает получить доступ на рынок Китая, заявил на брифинге вице-президент «Мираторга» Александр Никитин. По его словам, переговоры с китайскими партнерами ведутся на уровне технических специалистов. Государство также активно помогает для открытия доступа на китайский рынок. «Все это вселяет надежду, что мы сможем получить доступ на рынок Китая в течение 2017 года по говядине, птице и свинине», — приводит «Лента.ру» слова Никитина. Представитель «Мираторга» уточнил, что у компании уже в 2016 году было все готово для начала поставок.



Одновременно 9 февраля «Мираторг» начал переговоры с представителями французского агробизнеса о поставках технологий и решений французских компаний. «Мы уже работаем с французскими компаниями и надеемся, что оно будет и дальше развиваться», — отметил Никитин. Он выразил надежду, что со временем откроется возможность для поставок российской сельхозпродукции как на французский, так и на общеевропейский рынок. По оценке Никитина, себестоимость продукции «Мираторга» дает компании хорошие конкурентные преимущества за рубежом.



В конце прошлого года «Мираторг» получил выход на японский рынок. В декабре Япония предоставила двум российским предприятиям — «Мираторг Запад» и «Ратимир» — право поставлять готовую мясную продукцию из говядины и свинины, прошедшую термическую обработку. Тогда в «Мираторге» назвать «Агроинвестору» предполагаемые сроки начала поставок в Японию и ассортимент отказались. Представитель пресс-службы группы лишь отметил, что полученное от японской стороны разрешение — «большой шаг в развитии экспортного потенциала не только «Мираторга», но и России в целом».



АПХ «Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. По данным группы, продажи компании в 2016 году составили 683 тыс. т, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 17%. Входящий в структуру «Мираторга» «Брянский бройлер» по итогам 2016 года увеличил выпуск мяса цыплят-бройлеров на 37%, до 102,2 тыс. т. Предприятие аттестовано для поставок в страны Европейского союза, Сербию, ОАЭ, Иран и ряд других государств. Производство свинины в живом весе на убой выросло в 2016 году на 6,2%, до 409 тыс. т, говядины — почти в полтора раза, до 62,1 тыс. т. В 2017 году «Мираторг» планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т курятины. Выпуск мясных полуфабрикатов и готовых блюд выросло на 27%, до 43 тыс. т в 2016 году.



В январе глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что переговоры по получению допуска российского мяса на рынок Китая находятся в «самой активной фазе». Китайским специалистам предстоит проверить российских производителей и после этого согласовать протокол об условиях поставок. По подсчетам Ткачева, в будущем Россия может поставлять на экспорт 1−2 млн т мяса в год.

