Япония уведомила о получении двумя российскими предприятиями — «Мираторг Запад» и «Ратимир» — права поставлять на японский рынок готовую мясную продукцию из говядины и свинины, прошедшую термическую обработку. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на результаты инспекций, прошедших на российских предприятиях в середине ноября и начале декабря. Как отмечается в сообщении, продукция должна поставляться в соответствии с ранее согласованными ветеринарно-санитарными требованиями и в сопровождении ветеринарного сертификата, который в настоящий момент находится на подписании у японской стороны.

В «Мираторге» назвать «Агроинвестору» предполагаемые сроки начала поставок в Японию и ассортимент отказались. В пресс-службе группы лишь отметили, что полученное от японской стороны разрешение — «большой шаг в развитии экспортного потенциала не только «Мираторга», но и России в целом». Оперативно связаться с «Ратимиром» не удалось.

По словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, «Мираторг» и «Ратимир» стали первыми компаниями, прошедшими аудит японской ветеринарной службы. Он не исключил, что в будущем этот список может расшириться. «У нас есть и другие предприятия, которые много внимания уделяют внедрению современных систем обеспечения безопасности продукции и которые отвечают высоким требованиям японских инспекторов. И если они увидят экономический смысл, они также могут проявить активность в этом направлении», — сказал «Агроинвестору» Юшин.

Он отметил, что в ближайшее время также ожидается согласование Японией соответствующих документов по мясу птицы. Кроме того, будет продолжена работа по получению разрешения на поставки термически необработанного мяса. «Выход на свежее мясо для нас является принципиальным. Объемы импорта Японии приближаются к 3 млн т свежего мяса в год, и здесь основной доход, так как японцы платят за него высокую цену. Однако в этом направлении предстоит очень длительная и сложная работа, поскольку есть проблемы эпизоотического характера с болезнями животных, а Япония предъявляет высочайшие требования ветеринарно-санитарного характера. Но мы будем этим заниматься», — сказал Юшин. Также он указал на особые требования Японии по спецификациям продукции. «Если даже мы получим доступ, необходимо будет адаптировать производство под конкретные потребности тех или иных каналов дистрибуции японского рынка», — отметил он.

Производственный комплекс «Мираторг Запад» (входит в АПХ «Мираторг») располагается в Калининградской области. Мощность — 80 тыс. т мясных полуфабрикатов в год. Предприятие имеет пять производственных линий, на которых выпускается 200 наименований продукции для сетей ресторанов и розничного сегмента рынка. По данным kartoteka.ru, выручка ООО «Мираторг Запад» в 2015 году составила 5,67 млрд руб., чистая прибыль — 520 млн руб.

Производство «Ратимира» — крупнейшего мясопереработчика на Дальнем Востоке — располагается в Приморском крае. Предприятие выпускает 300 наименований колбасных изделий, копченостей и полуфабрикатов под торговыми марками «Ратимир» и «Мясной ряд». Выручка ООО «Ратимир» в 2015 году — 6,55 млрд руб., чистая прибыль — 105 млн руб., свидетельствует kartoteka.ru.