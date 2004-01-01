

Одни из важнейших тенденций завершающегося года — консолидация активов на рынке свинины и бройлера (среди крупнейших сделок можно назвать покупку свинокомплекса «Татмит-Агро» холдингом «Комос Групп», продажу птицефабрики «Акашевская» «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева), а также сокращение производства мяса птицы в ряде регионов в результате целенаправленного уменьшения мощностей или банкротства предприятий. Также на первый план все больше начала выходить ориентация крупных производителей на глубокую переработку и уход в сегмент b2c, в том числе с разработкой собственных брендов. Так, охлажденную продукцию (полуфабрикаты) под своими торговыми марками стали выпускать «Великолукский мясокомбинат», «Агро-Белогорье», «Русагро», «Агропромкомплектация», перечисляет ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько.