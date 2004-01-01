Президиум совета при президенте России по стратегическому развитию утвердил паспорт приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». Как говорится в документе, целью проекта является увеличение объема экспорта продукции АПК в денежном выражении до $19 млрд в 2018 году и до $21,4 млрд в 2020 году.

Срок реализации проекта — с декабря 2016 года по декабрь 2020 года, в течение этого времени планируется как увеличение числа экспортеров сельхозпродукции, так и наращивание объемов продаж существующими компаниями-экспортерами. Кроме того, предполагается модернизировать системы обеспечения безопасности сельхозпродукции и ежегодно проводить не менее 200 тыс. диагностических исследований для получения статусов Международного эпизоотического бюро.

1 декабря в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2016 года экспорт сельхозпродукции вырастет до $16,9 млрд с $16,2 млрд в 2015-м. В 2017 году, согласно паспорту проекта, объем экспорта в денежном выражении должен составить $17,9 млрд, в 2018-м — $19 млрд, в 2020-м — $21,4 млрд, что на 26,6% выше уровня 2016-го. А к 2025 году экспорт продукции АПК должен достичь $30 млрд.

Даны в проекте целевые показатели и по основным экспортным группам товаров. Так, объем экспорта зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности, который в этом году прогнозируется на уровне $5,9 млрд, в 2017 году должен возрасти до $6,1 млрд, к 2018-му — до $6,2 млрд, к 2020-му — до $6,6 млрд, к 2025-му — $7,5 млрд. Объем экспорта мяса и мясных субпродуктов в этом году ожидается на уровне $0,2 млрд, в 2017 году он должен увеличиться до $0,25 млрд, к 2018-му — до $0,32 млрд, к 2020-му — до $0,5 млрд, к 2025-му — $1,75 млрд. Экспорт масложировой продукции в 2016 году составит $2,15 млрд и к 2020-му должен вырасти до $2,72 млрд. А внешние продажи готовой продукции АПК в ближайшие четыре года должны прибавить более 80% (в 2016-м — $3,08 млрд, в 2017-м — $3,57 млрд, 2020-м — $5,57 млрд) и к 2025 году достичь $10 млрд, что более чем втрое превышает показатель этого года.

Поставленные задачи выполнить будет непросто, но вполне возможно, полагает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Учитывая, что экспорт мяса сейчас находится на крайне низком уровне, увеличить его в два раза к 2020 году вполне реалистично», — сказал Рылько. По его словам, также достижимы целевые показатели по зерну, однако к наращиванию экспорта готовой продукции АПК придется приложить усилия, так как экспорт готового продовольствия — это очень специфическая задача. В то же время помочь в выполнении поставленных задач могут и мировые цены на продовольствие, которые сейчас находятся на довольно низких уровнях. «Если они вырастут в долларовом выражении, то это позволит нам весьма заметно приблизиться к цели», — заметил Рылько.

Наращивание экспорта, отмечено в паспорте проекта, будет, в частности, происходить за счет формирования экспортных кооперативов (критерии и порядок их поддержки предполагается выработать до конца июня 2017-го), создания региональных суббрендов товаров, а также за счет «устранения тарифно-таможенных барьеров доступа» производителей на приоритетные экспортные рынки.