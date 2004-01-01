Минсельхоз намерен внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года. Проект постановления правительства опубликован на портале regulation. gov.ru.



По сравнению с действующей редакцией число подпрограмм увеличено с 11 до 15: в список добавили развитие отраслей АПК, обеспечение общих условий их функционирования, стимулирование инвестиционной деятельности в агросекторе и приоритетный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». Также ведомство предлагает скорректировать цели программы. В частности, сейчас среди них указано обеспечение продовольственной независимости России в параметрах Доктрины продбезопасности и ускоренное импортозамещение по молоку, овощам, семенному картофелю и плодово-ягодной продукции. В новой редакции этих целей нет, вместо этого предполагается просто обеспечить население безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.



Слово «импортозамещение» убрали и из задач программы: сейчас есть пункт стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение, теперь же будет стоять задача просто увеличения выпуска продукции. Кроме того, действующий документ предполагает расширение производства в регионах Дальневосточного федерального округа для замещения импортной продукции, в проекте изменений этого пункта нет. Зато появилась задача реализации экспортного потенциала отечественной сельхозпродукции, сырья и продовольствия.







Существенно изменены и параметры финансирования госпрограммы. В новой редакции стоимость ее реализации в 2017 году составляет 215,8 млрд руб., тогда как прежняя предполагала выделение 300,2 млрд руб. На следующий год пока предусмотрено 197,9 млрд руб., хотя в действующей программе указана сумма в 324 млрд руб. — то есть на отрасль может быть направлено в 1,6 раза меньше денег, чем планировалось изначально.

Меньше денег — ниже показатели

Очевидно, на фоне снижения поддержки скорректированы и ожидаемые результаты программы. Так, показатель удельного веса российского продовольствия в общих ресурсах продуктов питания по зерну снижен с 99,7% до 99,3%. Его производство должно составить 110 млн т, а объем интервенционного фонда — 4 млн т. Экспортный потенциал Минсельхоз оценивает в 30 млн т. Сейчас в госпрограмме указан такой же показатель вывоза, но при этом производство зерна предполагается нарастить до 115 млн т, а его запасы в госфонде — до 8,5 млн т. В 2016 году урожай зерна составил 119,1 млн т, возможный объем отгрузки за рубеж агроведомство оценивает в 37,2 млн т.



По растительному маслу показатель самообеспеченности уменьшен с 87,7% до 83,9%. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом сезоне производство подсолнечного масла составит 4,25−4,35 млн т, при том что объем потребления за последние пять лет не изменился и составляет 2−2,2 млн т.



Уровень самообеспеченности картофелем скорректирован с 98,7% до 97,6%. Согласно проекту измененной госпрограммы, сбор картофеля в промышленном секторе должен составлять 6,7 млн т. Сейчас в программе указан индикатор в 6 млн т. В прошлом году валовой сбор картофеля составил 31 млн т, в том числе сельхозорганизации и КФХ получили примерно 7 млн т.



Объем производства сахарной свеклы должен составлять 40,9 млн т — примерно на уровне показателя действующей редакции госпрограммы (41 млн т). При этом доля свекловичного сахара в удельных ресурсах по обновленной программе возросла с 93,2% до 95,5%. В 2016 году в стране накопали рекордные 48,3 млн т сахарной свеклы, выпуск сахара превысил 6 млн т.



Индикатор по мясу и мясопродуктам в новой версии программы уменьшили с 91,5% до 90,2%. Производство скота и птицы на убой должно составить 14,4 млн т, действующий документ предполагает, что оно будет чуть выше — 14,45 млн т. В прошлом году объем производства в секторе составил 13,9 млн т.



Значительнее всего — с 90,2% до 80,6% — уменьшен показатель по молоку и молочной продукции. Согласно новой версии программы, производство молока без учета ЛПХ в 2020 году должно составить 17,78 млн т. Сейчас в ней учитывается показатель по всем хозяйствам — валовой надой должен был достичь 38,2 млн т. При этом в отрасли продолжается стагнация: по итогам 2016 года производство молока продолжило снижаться, составив 30,7 млн т — на 0,2% меньше, чем в 2015-м. 44% этого объема пришлось на долю хозяйств населения.



В целом производство сельхозпродукции в 2020 году должно увеличиться на 25,9% к уровню 2012-го, выпуск продуктов питания — на 30,9%. В действующей версии госпрограммы указаны показатели 24,8% и 32,5%. Согласно проекту программы, в этом году агросектор должен вырасти на 1,7% после прибавки 4,8% по итогам 2016-го. Ранее Минсельхоз оценивал потенциал роста отрасли в этом году на уровне 1,1% по базовому сценарию и на 2,1% — по оптимальному.



Кроме того, если сейчас одним из результатов программы должно стать повышение среднего уровня рентабельности сельхозорганизаций до 10−15% с учетом субсидий, то теперь Минсельхоз повысил планку четко до 15%. А вот пункт обеспечения среднегодового темпа прироста инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на уровне 3,1% из программы убрали.