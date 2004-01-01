Господдержка сельского хозяйства может быть увеличена, но вряд ли раньше второй половины года. Об этом сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на VIII съезде Национального союза производителей молока, где присутствует корреспондент «Агроинвестора».



«Мы с Минсельхозом будем добиваться того, чтобы уровень господдержки был повышен, но гарантий нет, — признал Дворкович. — Правительство не раз говорило, что при наличии ресурсов сельское хозяйство будет первым на очереди для их получения. Деньги пойдут на поддержку молочного сектора, овощеводства, логистических проектов и льготных кредитов». Ранее Минсельхоз сообщил, что обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить дополнительно 14 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов, сейчас на это направление предусмотрено 21,3 млрд руб. Из них 11 млрд руб. направят на короткие кредиты, уточнил Ткачев. «В прошлом году было 13 млрд руб., то есть сокращения в разы нет, — подчеркнул министр. — В 2016 году около 70% желающих не смогли получить субсидируемые краткосрочные кредиты, сейчас ажиотаж вокруг льготных кредитов связан с тем, что система реально стала проще, а банки конкурируют между собой». По его оценке, чтобы полностью удовлетворить потребности в льготных коротких кредитах, нужно 40 млрд руб. субсидий. «Таких денег в стране нет», — резюмировал Ткачев, добавив, что многие сельхозпроизводители могут себе позволить брать коммерческие короткие кредиты.



Льготные кредиты — хороший механизм, но денег мало, согласился Дворкович, добавив, что если бы сохранилась прежняя схема господдержки, их не стало бы больше. «Новую систему нужно отрабатывать, чтобы не было двусмысленностей», — подчеркнул вице-премьер.



По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, система льготного кредитования начала работать буквально несколько дней назад. «Мы долго к нему шли, он упрощает многие вопросы, — отметил глава агроведомства. — При этом мы предусмотрели и покупку скота, и техники [за счет льготных кредитов], инвестиционные кредиты, в том числе на создание и модернизацию ферм, молокозаводов».



Ни один сектор АПК не поддерживается так, как молочное животноводство, отметил Ткачев. В 2016 году оно получило 26,5 млрд руб., что почти вдвое превысило показатель 2015-го. «В этом году объем господдержки сохраняется и составит 26,7 млрд руб.», — сказал он. При этом изменяется система субсидирования: так, несвязанная поддержка (выплаты на литр товарного молока) теперь будет рассчитываться с учетом продуктивности скота, также до 30% увеличена доля компенсации прямых понесенных затрат при строительстве молочных комплексов, однако деньги будут выплачивать только после ввода проекта.

