Турция ограничила беспошлинные поставки российской пшеницы и подсолнечного масла, введя для России лимит на объемы импорта. Как сообщил «Агроинвестору» президент Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) Сергей Балан со ссылкой на данные, получаемые от турецких импортеров, в соответствии с новыми требованиями на Россию должно приходиться не более 25% от всех выданных лицензий на беспошлинные поставки. «Никакого официального уведомления по этому поводу нет. Сейчас вопросом занимается и правительство, и Минсельхоз, поставлена задача торгпредству», — сказал Балан.

По словам руководителя аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, проблемы у трейдеров начались в последние несколько дней. «Никаких официальных уведомлений от Турции, насколько я знаю, нет, однако есть проблемы, о которых сообщает в последние дни значительное количество трейдеров. Часть из них стали получать лицензии на беспошлинную поставку с большой задержкой, а часть вообще не может получить. В некоторых же случаях идет речь о том, чтобы на Россию приходилось не более определенной доли поставок пшеницы», — рассказал «Агроинвестору» Сизов, назвав эту долю в 20−25%.

Аналогичные ограничения введены и на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла. «Мы получили информацию, что происходит аналогичная ситуация по подсолнечному маслу — вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости», — сказал РИА «Новости» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, заявки на поставки удовлетворяют не в полном объеме. «Квота составляет 15−30%", — уточнил Мальцев.

Представитель Минсельхоза России сообщил «Агроинвестору» лишь то, что официальной информации от турецких коллег в ведомство не поступало.

В середине марта Турция полностью отменила беспошлинный режим для российского зерна и подсолнечного масла в ответ на действующее с января 2016 года эмбарго на ввоз в Россию ряда турецкой сельхозпродукции, в том числе томатов и огурцов. После переговоров президента России и Турции 3 мая выдача лицензий на беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции была возобновлена, и неделю спустя первый сухогруз с российской пшеницей отправился из Ростова-на-Дону в Турцию. 22 мая в Стамбуле вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле. Как сообщила тогда администрация премьер-министра Турции, соглашение «стало важным шагом на пути к нормализации двусторонних отношений». В то же время Дворкович отмечал, что запрет на поставки турецких томатов пока сохраняется, однако в документах «будет запись определенная, которая даст основу для будущих консультаций на эту тему».

По словам Сергея Балана, в прошлом сезоне Турция импортировала около 5 млн т пшеницы, из которых 3 млн т было ввезено из России. «Новые ограничения могут сократить общий экспорт российской пшеницы в Турцию, однако о цифрах говорить пока рано», — сказал он. C 1 июля 2016 года по 17 мая 2017 года объем экспорта зерна составил 32,23 млн т, что на 1,2% выше аналогичного периода прошлого сезона, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Объем экспорта пшеницы за сезон составил 24,87 млн т (+8% к аналогичному периоду прошлого сельхозгода), кукурузы — 4,46 млн т (+2,3%), ячменя — 2,67 млн т (-36,2%). По состоянию на 8 мая на Турцию приходилось 9,4% всего российского экспорта пшеницы и 10,7% — кукурузы.